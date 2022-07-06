Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Fenerbahçe - Trabzonspor
02:00 İH Konyaspor
04:00 Fta Antalyaspor - Dg Sivasspor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Y. Kayserispor - A. Alanyaspor
07:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:00 Göztepe - Kasimpaşa
10:00 Sezonun Golleri
11:00 Süper Lig Sezonun 11'i
11:15 Sezonun En İyi Kalecileri
11:30 Süper Lig Haftanın Golleri
11:45 1. Lig Haftanın Golleri
12:00 Beşiktaş - Antalyaspor
13:30 Sezonun Golleri
14:00 İstanbulspor - Fenerbahçe
15:15 1 Yıldız 10 Gol
15:30 Sezonun Golleri
16:00 Trabzonspor - Samsunspor
17:30 Sezonun Golleri
18:00 Ankaragücü - Siirt Spor
19:30 Sezonun Golleri
20:00 Süper Lig Sezonun 11'i
20:15 Sezonun En İyi Kalecileri
20:30 Süper Lig Haftanın Golleri
20:45 1. Lig Haftanın Golleri
21:00 Spor Turu
22:30 Trabzonspor - İstanbulspor
Son Dakika › TV › 06 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika