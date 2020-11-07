1.2 milyon nüfuslu 3 ilçede 181 riskli yapı - Son Dakika

1.2 milyon nüfuslu 3 ilçede 181 riskli yapı

07.11.2020 14:17
1.2 milyon nüfuslu 3 ilçede 181 riskli yapı, System.String[]

Antalya'da 1 milyon 260 bin kişinin yaşadığı Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde deprem risk raporu oluşturuldu.

Antalya'da 1 milyon 260 bin kişinin yaşadığı Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde deprem risk raporu oluşturuldu.

*- Üç ilçenin toplamında 181 bina riskli kabul edilirken risk açısından en güvenli ilçenin Konyaaltı olduğu belirlendi.

İzmir'de meydana gelen ve 114 kişinin yaşamını yitirdiği, 1000'den fazla kişinin göçük altında kalarak yaralandığı 6.6'lık depremin ardından gözler Türkiye'deki yapıların risk durumuna çevrildi. Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Özçelik'in yaptığı araştırmaya göre son yıllarda 7 büyüklüğünde deprem bekleyen bölgelerden biri olarak anılan Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da, 1999 yılından önce inşa edilen 40 bin riskli bina var. Özellikle depremin Muğla sınırıyla Akdeniz'in içinde meydana gelebilecek faylanmayla meydana gelebileceğine değinilirken, Aksu ve Kırıkkavak fayının da aktif olması halinde 6.5 ve 7 büyüklüğünde depremlerin olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.Bu fayların aktif olup olmadıkları henüz bilinmiyorken Antalya'da birinci derece deprem bölgesinde 290 bin kişinin yaşadığı, ikinci derece deprem bölgesinde ise 1 milyon 450 bin kişinin risk altında olduğu biliniyor. Bu kapsamda kentteki belediyelerin birçoğu ilçe sınırları içindeki binaların risk haritasını çıkarmak için çalışmalar yürütüyor.MURATPAŞA'DA 30 RİSKLİ YAPIAntalya'nın 5 merkez ilçesinden biri ve 510 binin üzerinde nüfusu bulunan Muratpaşa ilçesinde 206 riskli yapı tespit edildi. Yıkılan riskli yapı sayısının 176 olduğu ilçede riskli ve yıkılması için işlemleri devam eden 30 yapı daha bulunuyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yapıların durumunun ciddi olduğunu söyledi. Riskli yapıların birçoğunun imar affı düzenlemesiyle kayıt altına alındığını kaydeden Uysal, imar affı düzenlemesi ile yasal hale gelen yapıların bir kısmının riskli yapı olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Başkan Ümit Uysal, imar affı ve kentsel dönüşüm mevzuatlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Riskli yapı kaydı 206, yıkılan riskli yapı sayısı 176, yasal süreçleri, askı süreleri devam eden 30 yapı var. Yerel idarelerin riskli yapıları belirleyip topyekun kentsel dönüşüme sokabilmeleri gerekir. Mevzuatın tek taraflı kararlara açık hale getirilmesi lazım. Aşama aşama kentsel dönüşümle binaların yenilenmesi lazım. Şu rakamlara bakınca durumun ciddi olduğunu görüyorum."190 bin nüfuslu Konyaaltı ilçesinde ise durum biraz daha iç açıcı. Özellikle yerleşik yabancıların tercih ettiği ilçede 2 yıl önce Uncalı mahallesindeki 1 binanın acilen tahliye edilip yıkılması için süreç başlatıldı. Mahkeme süreci devam eden bu binanın dışında 51 binanın riskli durumda olduğu belirlendi. Konyaaltı Belediyesi'nin bildirimleri ve kentsel dönüşümle bu 51 bina riskli yapı olmaktan çıkarıldı.Depreme karşı hata ve yanlış yapma lüksü olmadığına değinen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye olarak deprem gerçeğini her zaman göz önünde tuttuklarını söyledi. Yükselen her yapının en az 3 kere denetlendiğini belirten Esen şöyle konuştu: "İlçemizde yükselen her yapıya yönelik öncesi, devam ederken ve inşaat bitiminde denetimler gerçekleştiriyoruz. Zemin etütleri yapılan binaların hangi temelle yapılması gerektiğini belirtiyoruz. Bu denetimi geçen yapılar için sonrasında inşaat devam ederken numune alıyoruz. Numuneleri yapı laboratuvarlarına göndererek uygunluğunu denetliyoruz. İlgili yönetmeliklere göre yapıların beton ve demir kontrollerini gerçekleştirdikten sonra şartlara uyan yapılara iskan izni veriyoruz."

Merkez ilçeler arasında yer alan ve yeni yapılarla son yıllarda emlak sektörünün büyük ilgi gösterdiği 560 bin nüfuslu Kepez ilçesinde 7 bin 600 riskli yapı müracaatının yapıldığı, bunlardan 7 bin 450'sinin riskli bulunup tapuya şerh konularak yıkımının sağlandığı tespit edildi. 150 bina riskli olarak hala yıkım bekliyor.


Konyaaltı, Muratpaşa, Antalya, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1.2 milyon nüfuslu 3 ilçede 181 riskli yapı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İtalyan golcü Mario Balotelli, 4. Lig ekibi Franciacorta ile idman yapıyor Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı Bakan Kurum duyurdu: Depremzedeler için taşınma ve kira yardımı bugün başlıyor Bülent Arınç: Biden seçilirse Türkiye ve ABD ilişkileri bugünkünden daha iyi olacaktır 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı Oyuncu Özge Özder, hamile olduğunun müjdesini verdi Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay "Cinsel dürtülerle atılmış" dedi
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika bakın hangi markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika bakın hangi markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Biden'a çağrı: Gelecek ABD hükümeti İran'la ilgili yükümlülüklerine geri dönmeli İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Biden'a çağrı: Gelecek ABD hükümeti İran'la ilgili yükümlülüklerine geri dönmeli         
13:54
Daha önce dilenirken görüntülenen yaşlı kadın okul önünde alkol içti Daha önce dilenirken görüntülenen yaşlı kadın okul önünde alkol içti         
13:45
Beraat kararı sonrası Aziz Yıldırım'dan başkanlık sinyali: Yakında konuşacağım Beraat kararı sonrası Aziz Yıldırım'dan başkanlık sinyali: Yakında konuşacağım         
13:17
Azerbaycan 16 köyü işgalden kurtardı! İki köyde 27 yıllık hasret sona erdi Azerbaycan 16 köyü işgalden kurtardı! İki köyde 27 yıllık hasret sona erdi         
12:30
Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü         
11:54
Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı         
11:13
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı         
10:50
Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı         
10:46
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti         
09:06
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı         
03:51
Yaşlı çiftçi bıçaklayan komşu, kalp krizi geçirip olay yerinde öldü Yaşlı çiftçi bıçaklayan komşu, kalp krizi geçirip olay yerinde öldü         
01:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 14:27:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 1.2 milyon nüfuslu 3 ilçede 181 riskli yapı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei