1.2 milyon nüfuslu 3 ilçede 181 riskli yapı - Son Dakika

Antalya'da 1 milyon 260 bin kişinin yaşadığı Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde deprem risk raporu oluşturuldu.

*- Üç ilçenin toplamında 181 bina riskli kabul edilirken risk açısından en güvenli ilçenin Konyaaltı olduğu belirlendi.

İzmir'de meydana gelen ve 114 kişinin yaşamını yitirdiği, 1000'den fazla kişinin göçük altında kalarak yaralandığı 6.6'lık depremin ardından gözler Türkiye'deki yapıların risk durumuna çevrildi. Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Özçelik'in yaptığı araştırmaya göre son yıllarda 7 büyüklüğünde deprem bekleyen bölgelerden biri olarak anılan Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da, 1999 yılından önce inşa edilen 40 bin riskli bina var. Özellikle depremin Muğla sınırıyla Akdeniz'in içinde meydana gelebilecek faylanmayla meydana gelebileceğine değinilirken, Aksu ve Kırıkkavak fayının da aktif olması halinde 6.5 ve 7 büyüklüğünde depremlerin olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.Bu fayların aktif olup olmadıkları henüz bilinmiyorken Antalya'da birinci derece deprem bölgesinde 290 bin kişinin yaşadığı, ikinci derece deprem bölgesinde ise 1 milyon 450 bin kişinin risk altında olduğu biliniyor. Bu kapsamda kentteki belediyelerin birçoğu ilçe sınırları içindeki binaların risk haritasını çıkarmak için çalışmalar yürütüyor.MURATPAŞA'DA 30 RİSKLİ YAPIAntalya'nın 5 merkez ilçesinden biri ve 510 binin üzerinde nüfusu bulunan Muratpaşa ilçesinde 206 riskli yapı tespit edildi. Yıkılan riskli yapı sayısının 176 olduğu ilçede riskli ve yıkılması için işlemleri devam eden 30 yapı daha bulunuyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yapıların durumunun ciddi olduğunu söyledi. Riskli yapıların birçoğunun imar affı düzenlemesiyle kayıt altına alındığını kaydeden Uysal, imar affı düzenlemesi ile yasal hale gelen yapıların bir kısmının riskli yapı olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Başkan Ümit Uysal, imar affı ve kentsel dönüşüm mevzuatlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Riskli yapı kaydı 206, yıkılan riskli yapı sayısı 176, yasal süreçleri, askı süreleri devam eden 30 yapı var. Yerel idarelerin riskli yapıları belirleyip topyekun kentsel dönüşüme sokabilmeleri gerekir. Mevzuatın tek taraflı kararlara açık hale getirilmesi lazım. Aşama aşama kentsel dönüşümle binaların yenilenmesi lazım. Şu rakamlara bakınca durumun ciddi olduğunu görüyorum."190 bin nüfuslu Konyaaltı ilçesinde ise durum biraz daha iç açıcı. Özellikle yerleşik yabancıların tercih ettiği ilçede 2 yıl önce Uncalı mahallesindeki 1 binanın acilen tahliye edilip yıkılması için süreç başlatıldı. Mahkeme süreci devam eden bu binanın dışında 51 binanın riskli durumda olduğu belirlendi. Konyaaltı Belediyesi'nin bildirimleri ve kentsel dönüşümle bu 51 bina riskli yapı olmaktan çıkarıldı.Depreme karşı hata ve yanlış yapma lüksü olmadığına değinen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye olarak deprem gerçeğini her zaman göz önünde tuttuklarını söyledi. Yükselen her yapının en az 3 kere denetlendiğini belirten Esen şöyle konuştu: "İlçemizde yükselen her yapıya yönelik öncesi, devam ederken ve inşaat bitiminde denetimler gerçekleştiriyoruz. Zemin etütleri yapılan binaların hangi temelle yapılması gerektiğini belirtiyoruz. Bu denetimi geçen yapılar için sonrasında inşaat devam ederken numune alıyoruz. Numuneleri yapı laboratuvarlarına göndererek uygunluğunu denetliyoruz. İlgili yönetmeliklere göre yapıların beton ve demir kontrollerini gerçekleştirdikten sonra şartlara uyan yapılara iskan izni veriyoruz."

Merkez ilçeler arasında yer alan ve yeni yapılarla son yıllarda emlak sektörünün büyük ilgi gösterdiği 560 bin nüfuslu Kepez ilçesinde 7 bin 600 riskli yapı müracaatının yapıldığı, bunlardan 7 bin 450'sinin riskli bulunup tapuya şerh konularak yıkımının sağlandığı tespit edildi. 150 bina riskli olarak hala yıkım bekliyor.