Son Dakika Haberleri: 1 Milyon Amatör Denizci" Projesine Aliağa'da Yoğun İlgi Var

1 Milyon Amatör Denizci" Projesine Aliağa'da Yoğun İlgi Var

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, denizcilik kültürünü aşılamak için amatör denizcilerin eğitim aldığı programa deniz tutkunları büyük ilgi gösterdi.

1 Milyon Amatör Denizci
İzmir'in Aliağa ilçesinde, denizcilik kültürünü aşılamak için amatör denizcilerin eğitim aldığı programa deniz tutkunları büyük ilgi gösterdi. "1 Milyon Amatör Denizci" projesinde 700 kişiye eğitim verildikten sonra sınav yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan "Hedef 2023 1 Milyon Amatör Denizci Projesi" kapsamında, Aliağa ilçesindeki deniz tutkunlarına eğitimler verildi. Eğitim programları, beklenenin üzerinde bir ilgi gördü. Eğitimlerde 700 kişiye eğitim verilirken, bu kişiler daha sonrada sınava alındı.

Tüpraş Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan eğitimde konuşan Aliağa Liman Başkanı Levent Köleteli, hazırlanan projesi kapsamında çalışma yürüttüklerini söyledi. Sınav değerlendirmesinin ardından amatör denizcilere belge verileceğini belirten IMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Başkanı Adem Şimşek, cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yılı olan 2023'e kadar en az bir milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak için eğitimler verileceğini söyledi.

"Bugüne kadar 3 bin kişi Amatör Denizci Belgesi başvurdu"

Şimşek, bugüne kadar 3 bin kişinin belge için başvurduğunu söyledi. Başkan Şimşek, şöyle devam etti:

"'Denizci millet, denizci ülke' hedefine ulaşmak, insanlarımızın yüzünü denizlere çevirerek ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacı ile amatör denizcilikle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca temel eğitim programı başlatılmıştı. Ayvalık, Dikili, Bergama ile Aliağa'daki vatandaşlarımız Amatör Denizcilik Belgesi almak için İzmir'e gitmekte zorluk çekiyorlardı. Biz, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak yetki için Ankara'ya talep ettik. Aliağa Liman Başkanlığı yetkiyi aldı. Bu yetkiyi alırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, yardımcısına, genel müdürlerimize şükranlarımızı sunarız. Liman Başkanlığımızla birlikte yaptığımız istişarelerde bugüne kadar 3 bin kişi Amatör Denizci Belgesi başvurdu. Bugün 700 kişinin sınavı yapıldı. Ayın 26'sında 700 kişiye eğitim vererek sınav yapılacak ve ocak ayın sonuna kadar belirli periyotlarda sürdürülecektir. Ocak aynına kadar doluyuz. Ocak ayından sonra 15 günde bir 400 kişiye sınav açacağız. Ocak ayında ana makinemiz gelecek. Bundan sonra ehliyetleri Aliağa Liman Başkanlığımız verecek" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:06 Kaynak: İHA

Denizcilik, İzmir, Aliağa, Güncel
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