1 Ocak itibari ile devreye girecek! Kiralık ilanlarında yeni dönem - Son Dakika
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Emlak

1 Ocak itibari ile devreye girecek! Kiralık ilanlarında yeni dönem

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Emlak ilanlarında sahtecilik dönemi sona eriyor! EİDS uygulamasıyla 1 Ocak'tan itibaren kiralık konutlar için yetki doğrulaması şart olacak. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) ikinci aşaması yılbaşında devreye girecek.

12.12.2024 17:53  Güncelleme: 18:15
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Konut kiralama sektörü, 1 Ocak 2025 itibariyle önemli bir dönüşümü hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın yürürlüğe alacağı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulaması, kiralık konut ilanlarında zorunlu hale getirilecek. Bu yeni düzenleme, sektörde şeffaflığı ve güvenilirliği artırmayı amaçlıyor.

KİRALIKLARDA BAŞLIYOR

Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuya ilişkin açıklamasında, "EİDS Yetki Doğrulama Uygulaması'nın 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sadece kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacağını" belirtti. Şu an için satılık ilanlarda EİDS doğrulaması uygulanmayacak, bu kapsamda yeni bir talimat bekleniyor.

Özelmacıklı, "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin ikinci fazı olan yetki doğrulama uygulaması, geçtiğimiz Eylül ayında pilot olarak Bolu ve Manisa illerinde test edilmişti. Bakanlığın sektör temsilcilerinden aldığı geri dönütler neticesinde, şu an için sadece kiralık ilanları kapsamasına karar verildi" dedi.

YETKİ BELGESİZ İLAN VERİLEMEYECEK

Yeni sistemle birlikte, kiralık konut ilanlarının E-Devlet üzerinden yetkilendirilmesi zorunlu hale geliyor. Özelmacıklı, "1 Ocak 2025 tarihinden sonra girilecek tüm kiralık ilanların, EİDS kontrolünden geçmesi gerekecek. Yetki belgesine sahip olmayan emlak işletmeleri, ilan platformlarında ilan yayınlayamayacak" dedi. Ancak yabancıların mülkleri ve birinci derece yakınlarının taşınmazları bu zorunluluk kapsamında olmayacak.

SATILIK İLANLAR İÇİN TARİH NET DEĞİL

Satılık konut ilanları için EİDS'in ne zaman zorunlu olacağına dair henüz net bir tarih verilmediğini belirten Özelmacıklı, "Kiralık ve satılık ilanları için farklı süreçlerin uygulanacak olması sektörde külsörüler yaratabilir. Ancak bu uygulamanın temel amacı, sahte ilanları engelleyerek gayrimenkul sektöründe güvenilirliği sağlamaktır" dedi.

İLAN SAYILARINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Yeni düzenlemenin ilk aşamada ilan sayılarında azalmaya neden olabileceğini belirten Özelmacıklı, şu bilgileri paylaştı: "Sadece tek bir platformda aylık 200 binin üzerinde kiralık konut ilanı yayınlanıyor. 1 Ocak sonrasında ilan verme izni olmayan ilanların yayınlanmasına izin verilmeyecek. Geçiş döneminde, sistemin oturmasıyla birlikte kiralık ilanlarda bir miktar düşüş görülebilir. Ancak bu dönüm, uzun vadede sektörde daha sağlıklı bir işleyişi beraberinde getirecek."

1 Ocak itibari ile devreye girecek! Kiralık ilanlarında yeni dönem
Kaynak: İHA

Kiralık Daire, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Yaşam, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak 1 Ocak itibari ile devreye girecek! Kiralık ilanlarında yeni dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet:
    yani iş yapıyoruz demeye getiriyorsunuz..adam camına kiralık asıyor kiraya veriyor..kiracı gariban emlakçı parası veremiyor diye sokak sokak ailece kiralık ev arıyor millet..siz hangi sistemden bahs ediyorsunuz..ev fiyatını düşürün zamları indirin kiraları indirin..sayın yöneticiler 22 3 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    EMLAKÇILARIN İLAN VERMESİ BİR AN ÖNCE YASAKLANMALI,, DÜRÜST HAREKET ETMİYORLAR 18 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    emlakçılar kapatılsın komisyon devri bitirilsin 13 3 Yanıtla
  • Fahriye Dalyan:
    ilan sayısı düşerse ev sahiplerine ek masraflar çıkarsa bu farkı kime ödetecekler? 2 5 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    Neden yabancılar dahil değil? 7 0 Yanıtla
  • Msp Online:
    emlakçılar EİDS olacak 0 0 Yanıtla
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