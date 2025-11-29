Kazada yaralanan kadın polis memuru da şehit oldu - Son Dakika
Kazada yaralanan kadın polis memuru da şehit oldu

Kazada yaralanan kadın polis memuru da şehit oldu
29.11.2025 14:39
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım tarihinde bir polis memurunun şehit olduğu diğer polis memurunun da ağır yaralandığı kazada şehit sayısı ikiye yükseldi. 14 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren polis memuru Hatice Ünal yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan ekip aracındaki trafik polislerinden Ali Barut'un (34) şehit olduğu kazada yaralanan sürücü trafik polisi Hatice Ünal (24) da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

TIRA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, 15 Kasım'da saat 07.30 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolunun Süleyman Demirel Bulvarı kesiminde meydana geldi. Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisi Hatice Ünal yönetimindeki 45 A 59624 plakalı ekip aracı, yol kenarında park halindeki 45 AIJ 250 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali Barut şehit oldu, Hatice Ünal ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Ünal, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit evli ve 2 çocuk babası 10 yıllık polis memuru Ali Barut, Alaşehir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Salihli'nin Kapancı Mahallesi'ndeki törenle toprağa verildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın gerçekleştiği anlar yer aldı.

14 GÜN SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Hastanede tedavisi süren Hatice Ünal da olaydan 14 gün sonra, bugün hayatını kaybetti. Şehit Hatice Ünal'ın memleketi Çankırı Yapraklı ilçesi Kavak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Ali Barut, Güvenlik, Alaşehir, trafik, Güncel, Son Dakika

