10. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali sanal ortamda yapılacak - Son Dakika

10. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali sanal ortamda yapılacak

09.10.2020 15:23
10. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali sanal ortamda yapılacak, System.String[]

Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nin (BursaFotoFest) 10'uncusu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda 16-24 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nin (BursaFotoFest) 10'uncusu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda 16-24 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve dünyadan çok sayıda fotoğraf sanatçısını buluşturan BursaFotoFest'in bu yıl teması "uzak/yakın" olarak belirlendi.

Küratörlüğünü Kamil Fırat'ın yaptığı festivalde, yerli ve yabancı usta fotoğrafçıların projeleri ile toplam 166 sergi, fotoğraf tutkunları tarafından sanal ortamda "www.bursaphotofest.org"dan takip edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından Bursa Fotoğraf Sanatı Derneğinin (BUFSAD) destekleriyle düzenlenen festival kapsamında organize edilen söyleşi ve atölye çalışmaları ise BursaFotoFest'in Youtube sayfasında yayımlanacak.

Festivalde 18 farklı ülke yer alacak

Açıklamada Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan tanıtım toplantısındaki konuşmasına yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin "uygarlık" olarak belirlenen temasının salgın sebebiyle "uzak/yakın" şeklinde değiştirildiğini belirtti.

Aktaş, festivalde 18 farklı ülkenin yer alacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en ünlü fotoğraf ajanslarından Panos Pictures'tan Tim Dirven 'Kaderin Dönüşümü' ve Hossein Fatemi 'Standoff at Standing Rock' çalışmalarıyla festivale zenginlik katacak. Bu yıl festivalin onur konuğu ise foto muhabiri Ozan Sağdıç. Ayrıca fotoğrafçı-yazar Merih Akoğul, fotoğrafçı İlyas Göçmen, Anadolu Ajansı Fotoğraf Haberleri Editör Yardımcısı Erhan Sevenler, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Ercan Arslan ve akademisyen Mustafa Bilge Satkın gibi usta isimler de sergileriyle yer alacak. Türkiye'den 22 farklı şehirden fotoğrafçıların sergileri etkinlikte yer alıyor. 16 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Youtube sayfasında canlı düzenlenecek açılış programıyla festival başlayacak. Bizler için de farklı bir deneyim olacak. Amacımız, Bursa'yı tanıtmak ve şehirdeki fotoğraf sevgisini ortaya koymak. Gelenek haline gelen BursaFotoFest'i iptal etmeden devam etmesini istedik."

"Fotoğraflar bugünün tanığı olacak"

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, kentin Türkiye'nin en büyük fotoğraf festivallerinden birine ev sahipliği yaptığını anlattı.

BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ise kentin önemli festivallerinden biri haline gelen BursaFotoFest'in 10. yılını kutlamanın gurur verici olduğunu ifade etti.

FotoFest Küratörü Kamil Fırat da dünyada birçok festivalin iptal edildiğini hatırlatarak, "İlk başta insanların ilgisi konusunda tedirgindik. Ancak Türkiye ve dünyadan büyük destek gördük.100 yıl sonra festivalde sergilenen fotoğraflar bugünün tanığı olacak." ifadelerini kullandı.

Festival, 24 Ekim, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali sanal ortamda yapılacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Yağmur nedeniyle kayarak karşı şeride geçen kamyonun manevrası, görenleri şaşkına çevirdi Ölen 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasında anne ve erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
Abdullah Avcı'nın avukatından tazminat açıklaması: Beşiktaş, 8 aydır ödeme yapmadı Abdullah Avcı'nın avukatından tazminat açıklaması: Beşiktaş, 8 aydır ödeme yapmadı         
14:49
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler         
13:58
ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı         
13:52
Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu         
12:44
Çağla Şıkel'den ölen babası hakkında şaşırtan itiraf: Çok suratsız bir adamdı, annem o ölünce yaşama sevinci buldu Çağla Şıkel'den ölen babası hakkında şaşırtan itiraf: Çok suratsız bir adamdı, annem o ölünce yaşama sevinci buldu         
12:05
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı         
11:30
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, salaş ve makyajsız görüntülendi Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, salaş ve makyajsız görüntülendi         
11:01
'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti         
10:45
Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu         
10:32
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 15:39:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 10. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali sanal ortamda yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei