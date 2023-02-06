10 ili sarsan 7.4'lük büyük deprem sonrası Adana'da son durum - Son Dakika
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10 ili sarsan 7.4'lük büyük deprem sonrası Adana'da son durum

06.02.2023 10:31

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Adana'daki son durumda ise bir 17 katlı diğeri 14 katlı olmak üzere 3 apartman yıkıldı.

Saat 4.17'de meydana gelen, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedilen 7.4'lük deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi. Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

BİRÇOK İLDEN YIKIM HABERİ GELİYOR

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de bazı binalar yıkıldı. Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu.

"3 APARTMAN YIKILDI"

Öte yandan depremin acısının hissedildiği Adana'da ise acı bilançoyu Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar açıkladı. Karalar yaptığı açıklamada "Biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartman tamamen yıkıldı. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın." dedi.

"ADANA'DA 10 CAN KAYBIMIZ VAR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da son duruma ilişkin açıklama yaptı. Oktay açıklamasında, "Adana'da 10 ölü 118 yaralımız var." dedi.

ADANA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Deprem sonrası Adana Valisi önemli bir açıklama yaparak, "İlimizde hissettiğimiz deprem sebebiyle 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

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Son Dakika Güncel 10 ili sarsan 7.4'lük büyük deprem sonrası Adana'da son durum - Son Dakika


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