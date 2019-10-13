Son Dakika Haberleri: 10. Manavgat Side Geleneksel Rahvan At Yarışları
Son Dakika Spor 10. Manavgat Side Geleneksel Rahvan At Yarışları

10. Manavgat Side Geleneksel Rahvan At Yarışları

41 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonu, Manavgat Belediyesi ve Manavgat Side Rahvan Atçılar Spor Kulübünce Side Büyük Plaj mevkisinde organize edilen yarışlara 82 at katıldı.

Sporseverlerin oldukça ilgi gösterdiği yarışları, ilçedeki turistler de izledi. 8 kategoride gerçekleştirilen yarışta, baş kategorisinde Bursa bölgesinden Mustafa Dinçbaş'ın atı "Haskaya" birinci, Konya'dan Mustafa Küçükmeral'in atı "Bolkar" ikinci ve Aydın'ın Nazilli ilçesinden Ayvaz Çamdeviren'in atı "Ayvaz" üçüncü oldu.

Yarışlarda dereceye giren at sahiplerine kupaları, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral, Manavgat Side Rahvan Atçılar Spor Kulübü Başkanı Hasan Delikkulak, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya ile Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş tarafından verildi. Organizasyonda dereceye giren at sahiplerine toplam 65 bin lira ödül dağıtıldı.

Yarışta başarılı olan atların sahipleri Rahvan At Yarışları Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

10. Manavgat Side Geleneksel Rahvan At Yarışları

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Almanların tepki gösterdiği Enver Cenk Şahin: Paylaşımı kaldır dediler, kaldırmadım!
Lukas Podolski takım arıyor! Bursaspor taraftarından Mehmetçik'e destek! Volkan Demirel'in yeni görevi belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 23:22:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10. Manavgat Side Geleneksel Rahvan At Yarışları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]