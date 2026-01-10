10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basın Emekçilerine Vefa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basın Emekçilerine Vefa

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nde Basın Emekçilerine Vefa
10.01.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul Başkanlığı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, basın mensuplarının toplumsal katkılarına vurgu yapıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, gazeteciliği toplumun vicdanını koruyan bir meslek olarak tanımlarken, gazetecilere yönelik saldırıları kınadı. Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ise basının özgür ve güçlü yapısını koruma kararlılığını ifade etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AK Parti İstanbul Başkanlığı'nda program düzenlendi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, gazeteciliğin toplumsal sorumluluğuna, basın özgürlüğüne ve görev başında hayatını kaybeden gazetecilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, gazeteciliğin toplumun vicdanını koruyan, hakikatin sesi olan kutsal mesleklerden biri olduğunu vurguladı. Öğretmenlik ve doktorluk gibi topluma doğrudan katkı sunan gazeteciliğin, polislik ve askerlik gibi zaman zaman hayatı riske atmayı gerektiren bir meslek olduğunu ifade eden Özdemir, "Gerçeği savunmak, hakikatin sesi olmak toplumun vicdanını korumaktır. Gazze başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında görev yaparken hayatını kaybeden basın şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Türkiye'de yerel ve ulusal basının sergilediği duruşun, zor bir dönemden geçilen dünyada birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirten Özdemir, Suriye ve Filistin'de görev yapan gazetecilere de selam gönderdi. Özdemir, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında çok sayıda gazetecinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, basın camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

'BASININ ÖZGÜR VE GÜÇLÜ YAPISINI KORUMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ise konuşmasında basın emekçilerinin fedakarlıkla görev yaptığını vurguladı. Acar, "Soğuk kış günlerinde, afet bölgelerinde, adliye koridorlarında, meydanlarda büyük bir özveriyle çalışan sizlersiniz" dedi. Geride kalan yılın basın mensupları açısından zor bir yıl olduğunu ifade eden Acar, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yüzlerce gazetecinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bu durumun, hakikatin susturulmak istendiğinin en somut göstergesi olduğunu söyleyen Acar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde zulme karşı hakkın ve hakikatin savunucusu olmaya devam ettiğini dile getirdi. Bilgi kirliliği ve dezenformasyonun arttığı bir çağda yerel ve ulusal basının etik duruşunun büyük önem taşıdığını vurgulayan Acar, "Basını zayıflatmaya yönelik her girişim halkın haber alma hakkına ve demokrasinin bağışıklık sistemine yapılan bir saldırıdır. AK Parti olarak basının özgür ve güçlü yapısını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Gazeteciler Günü, Abdullah Özdemir, Faruk Acar, İstanbul, AK Parti, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basın Emekçilerine Vefa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da internet sitesi sahibi, YRP’li il başkanı tarafından bacağından vuruldu Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu
Belediye meclisinde gergin toplantı İki kez ara verildi Belediye meclisinde gergin toplantı! İki kez ara verildi
Destici’den Bakırhan’a sert tepki: Terör örgütü artığının yeri TBMM değildir. Destici'den Bakırhan'a sert tepki: Terör örgütü artığının yeri TBMM değildir.
Suriye’den çatışmalara ilişkin açıklama geldi: Kürt halkı Suriye’nin geleceğinde asli bir ortağıdır Suriye'den çatışmalara ilişkin açıklama geldi: Kürt halkı Suriye'nin geleceğinde asli bir ortağıdır
Hapisten çıktı, MHP’li üst düzey ismi ziyaret etti Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Arınç’tan “Hasan Ufuk Çakır“ tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor Arınç'tan "Hasan Ufuk Çakır" tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
Komşuyu karıştıran YPG’ye kritik bir çağrıda bulundu Komşuyu karıştıran YPG'ye kritik bir çağrıda bulundu

20:25
Herkes onu konuşuyor Bir günde 2 maça çıktı
Herkes onu konuşuyor! Bir günde 2 maça çıktı
20:16
Şanlıurfa’daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
19:21
Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Matteo Guendouizi’den ilk maçında ilk gol
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Matteo Guendouizi'den ilk maçında ilk gol
19:09
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest
19:05
Gerçek mi yapay zeka mı Süper Kupa finali öncesi tartışma yaratan görüntü
Gerçek mi yapay zeka mı? Süper Kupa finali öncesi tartışma yaratan görüntü
17:54
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den "çatışın" talimatı
17:39
Canlı anlatım Dev derbide Galatasaray’a soğuk duş
Canlı anlatım! Dev derbide Galatasaray'a soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 20:34:25. #7.11#
SON DAKİKA: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basın Emekçilerine Vefa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.