10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dereli, mesajında, basın sektörü çalışanlarının haklarını düzenleyen Basın İş Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1961 yılından bu yana 10 Ocak gününün Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Günümüzde, doğru ve tarafsız bilgi ve haberlere en hızlı şekilde ulaşmanın her zamankinden daha önemli bir hale geldiği yadsınamaz bir gerçek olup, basın mensuplarımız bu kapsamda toplumun objektif ve duyarlı bir biçimde aydınlatılmasında büyük sorumluluklar üstlenmiştir. Bu sorumluluk bilinciyle görevlerini fedakarca icra eden gazetecilerimiz, kaleme aldıkları yazılar ve hazırladıkları haberlerle toplumun gören gözü ve işiten kulağı olarak her türlü takdiri hak etmektedir."

GGC Başkanı İbrahim Ay

İbrahim Ay da basın emekçilerinin pandemi döneminde canı pahasına halka en doğru ve sağlıklı haberi ulaştırmak için sahaya çıkarak, özveriyle görevini sürdürdüğünü belirtti.

Ay, şöyle devam etti:

"Basın emekçilerinin bu süreçteki rolü, bir sağlık çalışanı, bir emniyet mensubu kadar değerli ve kıymetlidir. Nitekim, dünya genelinde 20 binin üzerinde meslektaşımız Kovid-19'a yakalanmış, yine dünya genelinde 600'ün üzerinde, Türkiye'de 20, Gaziantep'te ise 1 meslektaşımız hayatını kaybetmiştir. Türkiye 20 gazetecinin vefatı ile dünyada 8'inci sırada yer almaktadır. Anadolu'da gazetecilik yapmak çok daha zordur. Hepsini rahmet ve şükranla anıyor, rahmet diliyorum."

Sağlık Bakanlığına çağrı yapan Ay, "Türkiye'de başlayacak olan aşı çalışmalarında, riskli gruplarının başında gelen basın sektörü, öncelikli meslek grupları arasına dahil edilmelidir." ifadesini kullandı.