10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladılar - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladılar

09.01.2021 14:03
10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladılar, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Vali Cevdet Atay, mesajında "Kamuoyunun doğru haber alma ve bilgilenme hakkının en etkili aracı olan özgür ve tarafsız basın, demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli şartlarından biridir. Basın çalışanlarımızın görevlerini basın etik ilkeleri çerçevesinde doğru, tarafsız, kişilik haklarına ve özel hayata saygı ve toplumsal değerlere hassasiyet anlayışı çerçevesinde yerine getirmesi, toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlamaktadır. Mesai mefhumu gözetmeksizin, toplumu doğru bilgilendirmek için her türlü zorluğa göğüs geren kıymetli gazetecilerimizin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Bütün çalışan gazetecilere sevgi ve saygılar sunuyor, sağlık ve esenlikler diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Başkan Özlü "Gazetecilik zor şartlarda yapılan bir meslek"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' münasebetiyle mesaj yayımladı. Başkan Özlü, "Toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan basın yayın kuruluşlarını ayakta tutan, onların işlevlerini yerine getirmesini sağlayan basın mensupları bu sektörün isimsiz kahramanlarıdır. Gazetecilik zor bir meslek. Zaman mekan tanımayan, büyük özveri ve fedakarlık isteyen, yeri geldiğinde sevdiklerinden, ailesinden çalan meşakkatli ve yıpratıcı bir meslek. Bu mesleğin erbapları her türlü saygıyı, takdiri fazlasıyla hak ediyor. '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' vesilesiyle görevi başında hayatını kaybeden, mesleğe yıllarını verip ebediyete intikal eden basın emekçilerimizi rahmetle anıyor, bugün haber peşinde koşan tüm gazetecilerimizin de gününü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Rektör Çakar, "Önemli bir görevi üstleniyorlar"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ise "Gazeteciler tanık olduğu olaylar hakkında yazdığı haberler, çektiği fotoğraf ve videolarla birlikte kamuoyunu bilgilendirmenin yanında, gelişmeleri ve değişimleri arşivleme gibi önemli bir görevi de yürütmektedir. Milletimiz için dönüm noktası sayılacak 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve hain darbe girişimleri gibi tarihi olaylar karşısında kamuoyunu bilgilendiren basın mensubu gazeteciler, milletimizi düşmanlara karşı örgütlenerek bağımsızlığımızın kazanılmasında ve sürdürülmesinde önemli görevler yerine getirmişlerdir. Hayatının her döneminde basınla yakından ilgilenen, toplumu bilgilendirmede ve harekete geçirmede basının önemini vurgulayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele Dönemi'nde gazetecilere ayrı bir yer ayırarak, savaş sürecinde ve Anadolu'ya gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında yanından ayırmadığı basın mensupları hakkında; 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir' diyerek basının ne denli önemli olduğunu vurgulamıştır. Düzce Üniversitesi olarak tüm basın yayın organı çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en samimi duygularımızla kutluyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Gazeteciler Günü, Faruk Özlü, Düzce, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladılar - Son Dakika


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