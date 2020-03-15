10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

6 saat önce

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

AB: İSRAİL'İN TAVRI BARIŞA ENGEL

Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni inşa edeceği bin 600 konutun yasa dışı olduğunu söyledi. İsrail'in tumumunun, barışa engel olduğunu belirten Ashton çözümü de imkansız hale getirdiğini kaydetti.

"KURUMLAR ARASINDA ÇATIŞMA YOK"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesinde gazetecilerin gündemle ilgili sorularını cevapladı. Erdoğan Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamalarına cevaben kurumlararası çatışma olmadığını bildirdi.

METROYA BİLETSİZ BİNMEK İSTEDİLER

Ankara'da ulaşım zammını protesto eden Halkevleri yanlısı bir grup Metro'da gergin anların yaşanmasına neden oldu. Protestocular bilet basmadan turnikelerden geçmek istedi. Çevik kuvvet ekipleri turnikelerin önünde önlem alarak grubun geçişini önledi.

TAYLAND'DA GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Tayland'da Kırmızı Göstericiler şehrin güvenliğinden sorumlu olan 4. Piyade Alayı önünde gösteri yaptı. Gösteriyi alay binasından takip eden Tayland Başbakanı helikopterle buradan uzaklaştırıldı.

BOZ AYILAR KIŞ UYKUSUNDA GÖRÜNTÜLENDİ

Boz ayılar, ilk kez kış uykusunda görüntülendi. Ülkemizdeki ormanlarda 2010 senesi itibarıyla 5 bin ayı bulunuyor.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Tayland, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:30 Kaynak: İHA
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