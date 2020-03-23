10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

İRLANDA CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'DE

İrlanda Cumhurbaşkanı Mcaleese TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'i ziyaret etti

Konuk Cumhurbaşkanı "İrlanda her zaman Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen ülkelerin başında gelmiştir" dedi

BAKAN ÇİÇEK TESK'İ ZİYARET ETTİ

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i ziyaret etti

PROTESTO İÇİN OTOBÜSÜNÜ YAKTI

Manisa Belediyesinden 200 bin TL alacağı olduğunu ancak tahsil edemediğini iddia eden iş adamı, işçi servisinde kullandığı otobüsünü ateşe vererek belediye başkanını protesto etti.

112 ACİL SERVİS İSTASYONUNDA YANGIN

Üsküdar Koşuyolu'nda 112 sağlık ekiplerinin istasyon olarak kullandığı tek katlı tarihi binada yangın çıktı. Kısa süreli paniğe yol açan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DİYARBAKIR-SAKARYA DOSTLUK KÖPRÜSÜ

Diyarbakır ile Sakarya arasında dostluk köprüsü kuruldu Diyarbakırlı öğrenciler kendilerine ekmek gönderen Sakaryalı öğrencilere dostluğun sembolü olarak mum gönderdi.

(İHA)