10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

DÜNYA SİLAH FUARINA TÜRK DAMGASI

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde açılan "Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı 2010"a, Türkiye'den 13 savunma sanayi şirketi katılıyor. Fuara 37 ülkeden 350 şirket katılıyor.

MARMARA'DA TÜRÜ BİLİNMEYEN BALIK YAKALANDI

Balıkçılar Marmara Denizi'nde ilginç bir balık türü yakaladı. Haberin duyulması üzerine ise bilim adamları harekete geçti.

İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Ana Bilim dalından bir araştırma görevlisi Beylikdüzü'nde bulunan Balıkçı Kenan Deniz Canlıları Müzesine giderek balığı inceledi.

İlginç tür, muntazam diş yapısı, her iki yanındaki kanatları, insan gözüne benzeyen göz yapısı ve ip şeklindeki 30 santim uzunluğundaki kuyruğuyla dikkat çekiyor.

RİZE'DE ATMACA KURTARMA OPERASYONU

Rize'nin Ardeşen ilçesinde gerçekleştirilen Atmaca Operasyonu filmleri aratmadı. Ağacın tepesinde 2 gündür mahsur kalan Atmacayı Mesut Ateş isimli bir vatandaş kurtarmaya çalıştı. Ateş, Ardeşen belediyesi itfaiye ekibinden de yardım aldı.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Marmara Denizi, Güney Afrika, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

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