10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

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HANEFİ AVCI PAŞAKAPISI CEZAEVİ'NE KONULDU

Devrimci Karargah Terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan Eskişehir eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Paşakapısı Cezaevine konuldu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan Avcı, yoğun güvenlik önlemleri arasında cezavine getirildi.

NEFES KESEN AT KURTARMA OPERASYONU

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Biller Deresi'ne düşerek çamura saplanan atı itfaiye ekibi kepçe ile kurtardı.

Saatlerce çamurda debelenen atın bitkin düşerek ayakta duramadığı görüldü. Otlaması için dere kenarına bırakıldığı sanılan atın sahibi ise, kurtarma çalışmaları sırasında korkarak atının yanına gelmedi.

VAN GOGH TABLOSU DAVASI KAHİRE'DE BAŞLADI

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mahmud Halil Müzesi'nden 21 Ağustos'ta çalınan Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'a ait 'Gelincikler' isimli tablonun davasına başlandı.

Mısır Kültür Bakan Yardımcısı Muhsin Şağlan ve güvenlik görevlilerinin yargıç karşısına çıkarıldığı davaya, Mısır medyası ve kamuoyu büyük ilgi gösterdi. Parmaklıklar ardından açıklamalarda bulunan Kültür Bakanı Yardımcısı Ressam Muhsin Şağlan, müze kameralarının 1995'ten bu yana çalışmadığını. Yaptıkları başvuruların ise dikkate alınmadığını belirterek suçsuz olduğunu ifade etti.

Davaya bakan Dokki Mahkemesi yargıcı duruşmayı şahitlerin dinlenmesi için 5 Ekim tarihine erteledi.

(İHA)