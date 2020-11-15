10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

BAŞBAKAN ERDOĞAN'DAN BAYRAM ZİYARETLERİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi ve kızı ile birlikte eski semti Kasımpaşa'da bayram ziyaretleri gerçekleştirdi. Ölen ağabeyi Mehmet Erdoğan'ın eşini ziyaret etti.

Erdoğan ağabeyinin evine giderken eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan ile birlikte Dörtyol Pazarı'nı gezdi; esnaflarla sohbet edip, bayramlarını kutladı. Çocuklara ise harçlık dağıttı.

KKTC'NİN 27'NCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 27'nci yıldönümü olan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı, tören ve etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar için Türkiye ve diğer ülkelerden siyasi yetkililer, gaziler, akademisyen ve gazetecilerden oluşan heyetler de KKTC'ye geldi.

Organizasyon çerçevesinde, Türk Yıldızları gösterileri, Mehteran bölüğü ve bando konserleri, gibi pek çok etkinlik yapıldı.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin Denizaltısı ve Korvetleri de kutlamalar çerçevesinde KKTC limanlarında halkın ziyaretine açıldı.

HİNDİSTAN'DA BİNA ÇÖKTÜ: 32 ÖLÜ

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu en az 32 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı.

Binanın neden çöktüğü henüz bilinmezken ülkede yaşanan son sellerin binanın temelini zayıflatmış olabileceği gelen bilgiler arasında.

-İHA-