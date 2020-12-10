10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

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FARUK SÜREN VE İZZET YILDIZHAN POLİSE İFADE VERDİ

Galatasaray Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Kulübü eski başkanlarından işadamı Faruk Süren ile ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, İstanbul'da sahte silah ruhsatı soruşturması kapsamında emniyete gelerek ifade verdi. Kanunen silah ruhsatı alamayacak kişilere sahte belgelerle silah ruhsatı düzenledikleri ileri sürülen ve aralarında polislerin de bulunduğu 50 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerle birlikte ele geçirilen 350 adet silah çuvallarla akşam saatlerinde emniyete getirilmişti.

Emniyete yaklaşık 1.5 saat ifade veren Yıldızhan, emniyetten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

ÖĞRENCİLER SU BASAN OKULDA MAHSUR KALDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir liseyi aşırı yağış sonucu su bastı. Konaklı Beldesi'ndeki 3 katlı Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'nin bahçesini ve 1'inci katını su bastı. Okulda yaklaşık 2 saat mahsur kalan öğrenciler, itfaiye merdiveni ile pencerelerden kurtarıldı.

2010 NOBEL ÖDÜLLERİ TÖRENİ

Fizik, kimya, edebiyat, tıp ve ekonomi dalındaki 2010 Nobel ödülleri İsveç'i başkenti Stockholm'de düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Ödüller, Fizik alanındaki Rusya doğumlu İngiliz vatandaşı Konstantin Novoselov ile Hollandalı Andre Geim'e; Edebiyat alanındaki ödül Perulu yazar Mario Vargas Lloza'ya, Tıp dalındaki Nobel ödülü ilk tüp bebek uygulamasını gerçekleştiren İngiliz Robert Edwards'a verildi.