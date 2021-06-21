10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

Eski günlere bir adım daha! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

TBMM'DE MİLLETVEKİLİ KAYIT İŞLEMLERİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili kayıt işlemleri devam etti. Birçok partiden milletvekilleri mazbatalarını almaya hazırlandı. Meclis'in yeni gündeminde ise "yemin töreni" vardı.

ANADOLU KARTALI EĞİTİMİ BASIN GÜNÜ Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Türkiye'nin yanı sıra ABD, İspanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve NATO hava unsurlarının katıldığı Anadolu Kartalı Eğitimi'nde basın günü gerçekleştirildi. Toplam 61 uçağın katıldığı eğitim programında basın mensuplarına, uçakların hazırlıkları ve uçuşları izlettirildi.

KIZILAY OPERASYONU: 21 GÖZALTI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı operasyonda Türk Kızılay'ı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. "İhaleye fesat karıştırmak, güveni kötüye kullanmak, resmi belgede sahtecilik ve görevi ihmal" suçlarına karıştıkları ileri sürülen zanlılar adliyeye sevk edildi.

(İHA)