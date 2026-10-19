100 yaşına bir kala dünyayı şaşkına çevirdi! Rekorlar kitabına girdi - Son Dakika
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100 yaşına bir kala dünyayı şaşkına çevirdi! Rekorlar kitabına girdi

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İngiltere'de yaşayan 99 yaşındaki Helga Duffy, uçağın kanadında gerçekleştirdiği uçuşla Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Bakımevindeki bir hemşireden ilham alan Duffy, bu maceraya atılan dünyanın en yaşlı kadını oldu. 100. yaşına yaklaşan Duffy, rekor denemesiyle hava ambulansı hizmetleri için bağış da topladı.

İngiltere'de yaşayan 99 yaşındaki Helga Duffy, 100. yaş gününe yaklaşırken sıra dışı bir başarıya imza attı. Yaşına meydan okuyan Duffy, uçağın kanadında uçuş yaparak dünya rekoru kırdı.

99 YAŞINDA UÇAĞIN KANADINDA UÇTU

Macera dolu bir deneyim yaşamak isteyen Helga Duffy, özel olarak hazırlanan bir uçağın kanadında uçuş gerçekleştirdi. Duffy, bu cesur girişimiyle kanat üzerinde uçuş yapan dünyanın en yaşlı kadını unvanını kazandı.

BAKIMEVİNDEKİ HEMŞİREDEN İLHAM ALDI

Duffy'nin bu sıra dışı maceraya atılmasında kaldığı bakımevinde görev yapan bir hemşirenin etkili olduğu belirtildi. Hemşirenin teşvikiyle harekete geçen 99 yaşındaki kadın, birçok kişinin cesaret edemeyeceği deneyimi yaşamak için hazırlıklara başladı.

HEM REKOR KIRDI HEM BAĞIŞ TOPLADI

Uçuşunu başarıyla tamamlayan Helga Duffy'ye Guinness Dünya Rekorları sertifikası verildi. Rekoruyla dikkat çeken Duffy, gerçekleştirdiği etkinlik sayesinde yardım amacıyla para da topladı.

100. yaş gününe yaklaşan Duffy, topladığı bağışları hayır kurumlarına aktarmayı planladığını belirtti.

REKORUNU YARDIM İÇİN KULLANDI

Duffy, 16 Ekim'de İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Cirencester kentinde bulunan Rendcomb Havaalanı'nda uçuşunu gerçekleştirdi. Guinness Dünya Rekorları yetkilileri, 99 yıl 21 günlük Duffy'nin başarısını resmen onayladı.

97 yaşında aynı rekoru kıran Betty Bromage'den ilham alan Duffy, uçuş öncesinde korkmadığını, heyecanının daha ağır bastığını söyledi.

Rekor denemesiyle Wiltshire ve Bath Hava Ambulansı için 1.300 sterlinden fazla bağış topladı. Önceki rekorun sahibi Bromage ise Duffy'yi tebrik ederek 100 yaşına geldiğinde rekoru geri almak istediğini esprili bir dille dile getirdi.

İngiltereDuffyDünyaSon Dakika

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