Son Dakika Haberleri: 11 eylül çarşamba dha spor gündemi
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11 eylül çarşamba dha spor gündemi

1 saat önce

Deniz Türüç: Türkiye'de hiçbir kulüp Fenerbahçe'den büyük değil"Eşim 'Ne zaman gol atacaksın, çocuk doğacak' diyerek baskı kurdu""Fenerbahçe'de her zaman konu futbol""Galatasaray'a saygı duyuyorum ama...

11 eylül çarşamba dha spor gündemi, System.String[]

Deniz Türüç: Türkiye'de hiçbir kulüp Fenerbahçe'den büyük değil
"Eşim 'Ne zaman gol atacaksın, çocuk doğacak' diyerek baskı kurdu"
"Fenerbahçe'de her zaman konu futbol"
" Galatasaray'a saygı duyuyorum ama..."
Mustafa Kaplan: Abdulkadir Ömür'e çok üzüldüm
"Yeni transferlerin zamana ihtiyacı var"
"Milli maç arasını iyi değerlendirdik"
"Trabzonspor maçıyla çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum"
"Trabzon iyi takım ama biz de iyi takımız, puanla dönmek istiyoruz"
"Taraftar sabırlı olsun"
"Herkes herkesi yenebilir, hiçbir maçın favorisi yok"
"Türk oyuncu sıkıntısı büyük"
BEŞİKTAŞ
11.30 Gazişehir Gaziantep FK maçının hazırlıkları devam edecek.
GALATASARAY
11.00 Kasımpaşa mücadelesinin çalışmaları sürecek.
13.30 Sarı kırmızılı kulübün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak.
FENERBAHÇE
Sarı lacivertlilerde Alanyaspor maçının çalışmaları devam edecek.
TENİS
17.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TED Open'da yabancı bir sporcuyla tenis müsabakası yapacak.
GLORIA CUP 2019
17.30 Tofaş - Banvit
20.00 Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
2'nci turda 24 müsabaka oynanacak.


Deniz Türüç, Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:18 Kaynak: DHA
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