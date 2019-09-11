11 eylül çarşamba dha spor gündemi

Deniz Türüç: Türkiye'de hiçbir kulüp Fenerbahçe'den büyük değil

"Eşim 'Ne zaman gol atacaksın, çocuk doğacak' diyerek baskı kurdu"

"Fenerbahçe'de her zaman konu futbol"

" Galatasaray'a saygı duyuyorum ama..."

Mustafa Kaplan: Abdulkadir Ömür'e çok üzüldüm

"Yeni transferlerin zamana ihtiyacı var"

"Milli maç arasını iyi değerlendirdik"

"Trabzonspor maçıyla çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum"

"Trabzon iyi takım ama biz de iyi takımız, puanla dönmek istiyoruz"

"Taraftar sabırlı olsun"

"Herkes herkesi yenebilir, hiçbir maçın favorisi yok"

"Türk oyuncu sıkıntısı büyük"

BEŞİKTAŞ

11.30 Gazişehir Gaziantep FK maçının hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY

11.00 Kasımpaşa mücadelesinin çalışmaları sürecek.

13.30 Sarı kırmızılı kulübün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertlilerde Alanyaspor maçının çalışmaları devam edecek.

TENİS

17.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TED Open'da yabancı bir sporcuyla tenis müsabakası yapacak.

GLORIA CUP 2019

17.30 Tofaş - Banvit

20.00 Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

2'nci turda 24 müsabaka oynanacak.