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"11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" başladı - Son Dakika

"11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" başladı

26.11.2021 09:57
"11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şişli Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali", Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Evi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şişli Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali", Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Evi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Sinema ve sanat dünyasından önemli isimlerin katılımıyla yapılan açılış töreninin sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin üstlendi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Adalet" temasıyla düzenlenen etkinliğin açılış programında konuşan festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, bugüne kadar birçok konuyu gündeme getirdiklerini belirterek, " Türkiye'de ilk kez hep birlikte hayır diyoruz. Kadına yönelik şiddete hayır diyoruz. Türkiye'de herkesin bir araya gelmesi çok umut verici." dedi.

Festivali Direktörü Bengi Semerci de festival kapsamında gösterilecek filmlere ilişkin bilgi vererek, "Sinema salonlarına dönmüş olmaktan çok mutluyuz. Tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Afgan kadınları dünyanın en güçlü kadınlarıdır"

Çinli yönetmen Cao Jinling'in yönettiği "Anima" filminin gösterildiği törende ayrıca tüm direnen Afgan kadınlar ve sinemacılar adına Afganlı yönetmen Sahraa Karimi'ye verilen "Onur Ödülü"nü Bengi Semerci takdim etti.

Karimi, ödülü aldıktan sonra teşekkür konuşmasında, her zaman kadın olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Ataerkil toplumlarda kadınlar daha çok savaşıyor. Afganistan'da kadın olmak için çok cesur olmak gerekiyor. Afgan kadınsanız öndersiniz. Afganistan'da film yapmak Batı'da film yapmaya benzemiyor. Afgan kadınları dünyanın en güçlü kadınlarıdır. Sıradan olmak için değil, kimlik sahibi olmak için savaşıyorlar. Taliban, güçlü Afgan kadınlarıyla karşılaşmaktan korkuyor. Taliban'ı lütfen desteklemeyin." dedi.

Jüri üyelerine plaket takdiminin yanı sıra bu yıl "Sinema Onur Ödülü" Vuslat Saraçoğlu tarafından Reis Çelik'e, "Akademik Onur Ödülü" Prof. Dr. Fethi Gedikli tarafından Sargun Ali Tont'a, "Sinemaya Katkı Ödülü" ise Zeynep Atakan tarafından Hülya Uçansu'ya verildi.

Akademik Program başladı

Festivalde her yıl akademik program İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenleniyor. "Herkes İçin Çevre Adaleti" teması ile bu yıl katılımcılar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde uzaktan ve yüz yüze 18 oturum eşliğinde ağırlanacak.

Akademik program, 26 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi merkez bina doktora salonunda yüz yüze ve uzaktan katılımla hibrit yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Film gösterimleri ise her yıl olduğu gibi Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşuyor. Festival filmleri bugünden itibaren Kadıköy Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sinemaları'nda izlenebilecek.

"Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması"nda 10 film yarışacak. Yine Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmler "Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması"nda yerini bulacak. Bu bölümde de 10 film yarışacak.

Festivalin "Adalet Terazisi" bölümünde dünya sinemasının seçkin örneklerinden 16 film yer alıyor. Belgesel seçkilerinde ise 6 film gösterime sunulacak. Kısa film yönetmenleri ile söyleşiler de yapılacak.

Endüstri Günleri "VisionIST"

Festival kapsamında 27-28 Kasım tarihlerinde endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı, projelerin yarışmadan profesyonellere sunulduğu VisionIST Endüstri Günleri'nin üçüncüsü de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Katılım "www.icapff.com" adresinden sağlanabilir.

11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı
11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı
11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı
11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı
11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı

Film Festivali, Adalet, Afgan, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali' başladı - Son Dakika


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