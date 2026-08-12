114 yıl sonra bir ilk! Bu gece görsel şölen var - Son Dakika
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114 yıl sonra bir ilk! Bu gece görsel şölen var

114 yıl sonra bir ilk! Bu gece görsel şölen var
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12 Ağustos 2026 tarihi, gökyüzü tutkunları için yılın en unutulmaz günlerinden biri olmaya aday. Perseid meteor yağmurunun zirve yapacağı bu geceye, 6 gezegenin büyüleyici dizilimi ve tam Güneş tutulması eşlik edecek.

Her yıl temmuz ve ağustos aylarını görsel bir şölene çeviren Perseid meteor yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi en yoğun evresine ulaşıyor. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının uzayda bıraktığı kalıntıların Dünya atmosferine hızla girip yanmasıyla oluşan bu doğa olayında, uygun hava koşullarında saatte 60 ila 100 arasında "yıldız kayması" gözlemlenebilecek.

114 yıl sonra bir ilk! Bu gece görsel şölen var

GÖZLEM İÇİN BU SAATLERE DİKKAT

Türkiye'den çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek bu görkemli şöleni kaçırmak istemeyenler için uzmanların bazı kritik tavsiyeleri bulunuyor. Bu yıl Perseid zirvesinin "yeniay" dönemine denk gelmesi en büyük avantaj. Ay ışığının gökyüzünü aydınlatmaması sayesinde meteorlar karanlıkta çok daha net seçilebilecek. Gökyüzü hareketliliğinin özellikle gece yarısından sonra, 02.00 ile 05.00 saatleri arasında doruk noktasına ulaşması bekleniyor. Meteorları net görebilmek için şehir ışıklarından ve ışık kirliliğinden uzak, karanlık kırsal bölgeler tercih edilmeli. Gözlerin karanlığa tam olarak alışabilmesi için gözleme başlamadan önceki 20-30 dakika boyunca telefon ve benzeri parlak ekranlara bakılmaması tavsiye ediliyor.

114 yıl sonra bir ilk! Bu gece görsel şölen var

TAM GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEMEYECEK

Bu tarihi günün bir diğer önemli astronomik olayı ise tam Güneş tutulması olacak. Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş diskini tamamen örteceği bu tutulma, coğrafi konum sebebiyle maalesef Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Yaklaşık 2 dakika sürecek olan tutulma bandı; Kuzey Rusya, Grönland, İzlanda, Atlantik Okyanusu, İspanya ve Portekiz'in dar bir bölümünden geçecek.

114 yıl sonra bir ilk! Bu gece görsel şölen var

6 GEZEGEN AYNI HİZADA

Gecenin bir diğer sürprizi ise sabaha karşı yaşanacak. Şafak sökmeden hemen önce; Satürn, Neptün, Uranüs, Mars, Merkür ve Jüpiter gökyüzünde aynı bölgede geniş bir yay oluşturarak konumlanacak. Dünya'dan bakıldığında gezegenlerin sanki aynı hizada dizilmiş gibi göründüğü bu eşsiz manzara, astronomi dilinde "gezegen geçidi" olarak adlandırılıyor ve 12 Ağustos sabahının ilk ışıklarına kadar gözlemlenebilecek.

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Son Dakika Yaşam 114 yıl sonra bir ilk! Bu gece görsel şölen var - Son Dakika

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