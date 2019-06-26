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12 Dev Adam'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

27 dakika önce

Çin'de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yer alacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu.

12 Dev Adam'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu, System.String[]
Çin'de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yer alacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu. Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu. Kadroda lig şampiyonu Anadolu Efes'ten 6, Galatasaray, Tofaş ve Banvit'ten 3, Fenerbahçe'den ise 2 oyuncu çağrıldı. 26 kişilik listede NBA'de oynayan Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz da davet edildi. Listede ayrıca 2 tane devşirme oyuncu olan Ali Muhammed ve Scott Jordan Wilbekin yer alıyor. Ay-yıldızlılar, 1 Temmuz Pazartesi günü itibariyle kampa katılan oyuncularla çalışmalarına başlayacak. Kampa bazı oyunculara daha sonra dahil olacak. Millilerin idari ve teknik kadrosu ile sporcu kadrosunda şu isimler bulunuyor:
OYUNCU KADROSU
Doğuş Balbay - Anadolu Efes Sertaç Şanlı - Anadolu Efes A.Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes J. Metecan Birsen - Anadolu Efes Yiğitcan Saybir - Anadolu Efes Tolga Geçim - Anadolu Efes Rıdvan Öncel - Banvit Şehmus Hazer - Banvit Ragıp Berke Atar - Banvit Kartal Özmızrak - Darüşşafaka Tekfen Mert Akay - Darüşşafaka Tekfen Ali Muhammed - Fenerbahçe Beko Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Doğa Sigorta Ege Arar - Galatasaray Doğa Sigorta Ayberk Olmaz - Galatasaray Doğa Sigorta Semih Erden - İstanbul BBSK Berk İbrahim Uğurlu - Pınar Karşıyaka Muhsin Yaşar - Tofaş Yiğit Arslan - Tofaş Berkan Durmaz - Tofaş Metin Türen - Türk Telekom Cedi Osman - Cleveland Cavaliers Ersan İlyasova - Milwaukee Bucks Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers Scott Jordan Wilbekin - Maccabi Tel Aviv
İDARİ VE TEKNİK KADRO
Ufuk Sarıca - A Erkek Milli Takım Başantrenörü - TBF - Pınar Karşıyaka Kerem Tunçeri - A Erkek Milli Takım Menajeri - TBF Orhan Demirel - A Erkek Milli Takım İdarecisi - TBF Recep Şen - Yardımcı Antrenör - TBF S. Sedat Özyer - Yardımcı Antrenör - Tofaş Arda Demirbağ - Yardımcı Antrenör Kadir Korkmaz - İstatistik Barış Kocaoğlu - Doktor Burak Yağmur Öztürk - Doktor Ali Onur Duran - Diyetisyen İbrahim Ethem İraz - Diyetisyen Ertan Bedir - Kondisyoner Mustafa Fatih Çetintaş - Fizyoterapist Murat Erdem - Fizyoterapist - TBF Osman Seyhan Kesim - Masör - Beşiktaş JK Sompo Japan Mehmet Burak Kozan - Masör - İstanbul BBSK Miktat Güvendi - Malzeme Sorumlusu - TBF
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:05 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Güncel
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