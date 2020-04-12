12 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Bundesliga
01:00 Fransa - İzlanda
01:20 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
01:30 Galler - Belçika
02:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar
03:00 Portekiz - Galler
03:10 Futbol Akşamı
04:10 Almanya - İtalya
04:40 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
05:05 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
05:20 Real Madrid - Atletico Madrid
06:30 Premier Lig
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hava Yarışları
07:55 Spor ve Sağlık
08:00 Dünyanın En Güçlü Adamları
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:30 Orhan Ayhan'la
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Unutulmaz Maçlar
11:40 Kırkpınar Başpehlivanlık Güreşleri
12:00 Michael Jordan Belgeseli
12:00 Muhammed ve Larry Belgeseli
12:55 Kamu Spotu: İşte Spor
12:55 Kamu Spotu: Evde Spor
13:00 Spor Bülteni
13:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Real Madrid - Atletico Madrid
14:00 Tottenham - M.United
15:45 Premier Lig
15:55 Kamu Spotu: İşte Spor
16:00 Fransa - İzlanda
16:00 Almanya - Fransa
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Bülteni
18:30 Unutulmaz Maçlar
18:30 Bundesliga
18:40 Rusya 2018 FIFA Magazin
20:00 Spor Bülteni
20:30 Lig Hatırası
20:30 Sporcu Vizesi
20:45 Inter Goller
21:00 Portekiz - Fransa
21:00 Portekiz - Galler
22:40 Lig Hatırası
23:00 Unutulmaz Maçlar
23:10 Lazio Goller
23:25 Milan Goller