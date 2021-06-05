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13 GÜNDÜR KAYIP KAMPÇININ KARDEŞİ İNCİ YILDIRIM AĞABEYİMDEN BAŞKA KİMSEM YOK - Son Dakika

13 GÜNDÜR KAYIP KAMPÇININ KARDEŞİ İNCİ YILDIRIM AĞABEYİMDEN BAŞKA KİMSEM YOK

05.06.2021 15:28

Antalya'ya tatil için gelen ve Kemer ilçesinde kamp yaptığı sırada kaybolduktan sonra haber alınamayan Mustafa Yıldırım'ın (60) kız kardeşi İnci Yıldırım, Ben bir an önce ağabeyime kavuşmak istiyorum.

Antalya'ya tatil için gelen ve Kemer ilçesinde kamp yaptığı sırada kaybolduktan sonra haber alınamayan Mustafa Yıldırım'ın (60) kız kardeşi İnci Yıldırım, Ben bir an önce ağabeyime kavuşmak istiyorum. Olumlu ya da olumsuz bir sonuca ulaşmak istiyorum. Çünkü benim ağabeyimden başka kimsem yok dedi.

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı'da kamp alanına gelerek, tatilini geçiren Mustafa Yıldırım, 24 Mayıs'ta fotoğraf çekmek için dağlık alana gitti. Yıldırım'dan bir daha haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. Kayıp Yıldırım'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından karadan ve havadan, JAK timleri tarafından da denizden yürütüldü. Arama çalışmalarına rağmen Mustafa Yıldırım'ın izine rastlanamadı.

'AYIN 4'Ü, 5'İ GİBİ DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYORDU'

Mustafa Yıldırım'ın Zonguldak'ta yaşayan kız kardeşi İnci Yıldırım da Kemer'e gelerek arama çalışmalarını takip etti. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan İnci Yıldırım, Abim aşılarını falan oldu. Sıkıntılı bir süreçti yasaklar bitti buraya gelmek istedi, 'her zaman gittiğim bir yer ve yalnız gidiyorum ve sürekli gidiyorum aklın kalmasın' dedi. 21'inde buradaydı ve 22 Mayıs'ta beni aradı. Havanın serin olduğunu, istediği gibi bir hava olduğunu söyledi. Sıcak havayı sevmiyordu. Onun için erken gelip dönmek istedi. Ayın 4'ü, 5'i gibi dönmeyi düşünüyordu. Sonrasında pazar gecesi arkadaşlarını aramış birkaç arkadaşını en son Berrin Hanım diye bir bayanla görüşmüş. Pazartesi günü de çadır civarında işte temizlik gibi bir takım şeyler yapılacakmış bu nedenle çadırını kaldırmış. Bir takım alışveriş yapmış marketten orada da mobeselere takılıyor. Son bir çıkışta da mekan sahibi birisiyle konuşuyor. Son olarak da mobeseye bu konuşmanın ardından takılıyor. Ondan sonra geri dönüş görüntüleri yok dedi.

'ÇALIYOR TELEFON FAKAT HİÇBİRİNE GERİ DÖNÜŞ YOK'

Ağabeyinin en son kamp yapan bir grup gençle karşılaştığının jandarmaya bildirildiğini anlatan İnci Yıldırım, O günden sonra herhangi bir haber alınamadı. Fakat 24 Mayıs ile 27 Mayıs gece 22.00'a kadar sinyali vardı. Gece 22.00'de 27 Mayıs gecesi telefonu kapandı ve bu arada arkadaşları arıyor, çalıyor telefon fakat hiçbirine geri dönüş yok. Ben de arkadaşlarıyla zaten hep söylemiştim 'O hep hemen geri dönmez müsait değildir, daha sonra geri dönüyor. Bana da hep aynısını yapıyor' dedim. Bana da perşembe günü saat 14.00- 14.30 arası arkadaşları aradı haber verdi. Ben en son zaten pazartesi (kaybolduğu gün) hikayelerde bir fotoğraf görmüştüm Kemer'de koy fotoğrafı, kendisi yoktu. Ondan sonra ben direkt karakola başvurdum, kayıp işlemleri için. Oradan da savcılığa gittim ama yetişemedim. Daha sonra ertesi sabah tekrar gittim savcılığa GSM için birebir yakınının başvurması gerekiyormuş. Dilekçe verdim oraya ve imzaladım, dosyaya koydular ve ben direkt Antalya'ya yola çıktım diye konuştu.

'DARP EDİLMİŞ OLABİLİR'

Ağabeyi Mustafa Yıldırım'ın 24- 27 Mayıs tarihleri arasındaki GSM kayıtlarına ulaşılmasını istediğini vurgulayan İnci Yıldırım, şöyle dedi

Çünkü çok farklı bölgelerde kayıtlar var. Biri almış olabilir. Biri çalmış olabilir, darp edilmiş olabilir. Ben bir an önce ağabeyime kavuşmak istiyorum. Olumlu ya da olumsuz bir sonuca ulaşmak istiyorum. Çünkü benim ağabeyimden başka kimsem yok. Biz iki kardeş olarak yaşıyorduk bu hayatta. Çok düşkündü. Aşırı düşkündük. Yani aklı çıkardı bir şey olacak diye. O benim için baba, anne her şey olmuştu. Ben de onun için öyle olmuştum. Aşırı düşkündük, incinecek diye. Çok mağdur durumdayım. Beynim allak bullak ne yapacağımı bilmiyorum, çaresizim. Lütfen bütün birimlere sesleniyorum bana yardımcı olsunlar.

13 GÜNDÜR KAYIP KAMPÇININ KARDEŞİ İNCİ YILDIRIM AĞABEYİMDEN BAŞKA KİMSEM YOK
13 GÜNDÜR KAYIP KAMPÇININ KARDEŞİ İNCİ YILDIRIM AĞABEYİMDEN BAŞKA KİMSEM YOK
13 GÜNDÜR KAYIP KAMPÇININ KARDEŞİ İNCİ YILDIRIM AĞABEYİMDEN BAŞKA KİMSEM YOK
13 GÜNDÜR KAYIP KAMPÇININ KARDEŞİ İNCİ YILDIRIM AĞABEYİMDEN BAŞKA KİMSEM YOK
13 GÜNDÜR KAYIP KAMPÇININ KARDEŞİ İNCİ YILDIRIM AĞABEYİMDEN BAŞKA KİMSEM YOK
13 GÜNDÜR KAYIP KAMPÇININ KARDEŞİ İNCİ YILDIRIM AĞABEYİMDEN BAŞKA KİMSEM YOK
13 GÜNDÜR KAYIP KAMPÇININ KARDEŞİ İNCİ YILDIRIM AĞABEYİMDEN BAŞKA KİMSEM YOK

Mustafa Yıldırım, Antalya, Çıralı, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 13 GÜNDÜR KAYIP KAMPÇININ KARDEŞİ İNCİ YILDIRIM AĞABEYİMDEN BAŞKA KİMSEM YOK - Son Dakika


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