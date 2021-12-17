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13. İstanbul Edebiyat Festivali, 20 Aralık'ta AKM'de başlayacak - Son Dakika

13. İstanbul Edebiyat Festivali, 20 Aralık'ta AKM'de başlayacak

17.12.2021 17:55
13. İstanbul Edebiyat Festivali, 20 Aralık'ta AKM'de başlayacak

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından her yıl düzenlenen İstanbul Edebiyat Festivali, bu sene Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç anısına gerçekleştirilecek.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından her yıl düzenlenen İstanbul Edebiyat Festivali, bu sene Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç anısına gerçekleştirilecek.

TYB'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sultanbeyli Belediyesinin desteklediği festival, 20 Aralık saat 14.00'te Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) açılış programıyla başlayacak.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, festivale ilişkin şunları kaydetti:

"Yeni nesillerin büyük isimleri tanıması, anlaması, okuması en büyük amacımız. Bu amaç doğrultusunda merhum üstadımız hayattayken hakkında sayısız program yaptık. Üzerimizde hakkı var. Onun eserleri yolumuza ışık tuttu. Kimliğimizi kazanmamızda, kişiliğimizi bulmamızda öncülük etti. Toplumumuza yolunu ve yönünü kaybettirmeyecek bir külliyat bıraktı. Bize düşen, bu hazineden gençlerimizi haberdar etmek. Bu manada Sezai Karakoç'la ilgili en kapsamlı programa da imza atmış olacağız. Festival boyunca Karakoç, her yönüyle konuşulacak. Bütün edebiyatseverleri yedi gün sürecek festivalimizin coşkusunu yaşamaya bekliyoruz."

Festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise festivalin bu yılki temasının Sezai Karakoç olmasının çok anlamlı olduğunu vurguladı.

Keskin, "Kıymetli üstadımızı anlamak ve gelecek nesillere anlatmak için festivalimizin önem arz ettiğini düşünüyorum. Gerek eserleriyle gerekse hayatıyla örnek bir şahsiyetti. Bu çağın mütefekkiriydi. Onun eserleri bizlere dirilişin ve yükselişin kapılarını aralıyor. Bizler de 'kalbimizdeki merhamet adlı çınarla' onun izinden yürümeye ve onu gençlerimize anlatmaya devam edeceğiz. Ayrıca gençlerimizin Sezai Karakoç'tan daha iyi istifade edebilmeleri için festival kapsamında yazarlarımız Sultanbeyli'deki okullarımıza gelecek ve gençlerimizle buluşacak. Bu vesileyle 13. İstanbul Edebiyat Festivali'nin kültür dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında şiir dinletilerinin yanı sıra "Türk Şiirinin Hızırı: Sezai Karakoç", "Sezai Karakoç'la Aynı Çağda Yaşamak", "Sezai Karakoç ve Diriliş Gençliği", "Bir Gençlik Önderi olarak Sezai Karakoç", "Sezai Karakoç Düşüncesinin Odağındaki Kavram Üçlüsü: Şehir-Kimlik ve Medeniyet", "Hikmetin Burcunda Bir Şair: Sezai Karakoç" ve "Sezai Karakoç'tan Bize Kalanlar"ın bulunduğu birçok söyleşi yapılacak.

Söyleşilerde konuşmacı olarak ise aralarında Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Hasan Akay, Prof. Dr. Fatih Andı, Dr. Savaş Barkçin, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Doç. Dr. Osman Bayraktar ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün bulunduğu birçok isim yer alıyor.

Edebiyat, İstanbul, Tyb, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 13. İstanbul Edebiyat Festivali, 20 Aralık'ta AKM'de başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 13. İstanbul Edebiyat Festivali, 20 Aralık'ta AKM'de başlayacak - Son Dakika
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