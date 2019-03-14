Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, 14 Mart Tıp Bayramı
dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Vali Bilgin
, mesajında, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden birisinin sağlık hizmetleri olduğunu belirtti.
Sağlıklı yaşamın her insanın temel hakkı olduğunu bildiren Bilgin, sağlık insan için en önemli ve en büyük zenginlik oluğunu ifade etti.
Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Vali Bilgin, şunları kaydetti:
"İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve toplumun önemli hedeflerinden biridir. Bu nedenle hekimlik mesleği her zaman kutsal, saygın ve onurlu bir meslek olarak görülmüştür. Bireyin kendi sağlığına özen göstermesi ve beslenmeden iyileştirmeye kadar sağlık konularında bilinçlendirilmesi, doktorlarımız başta olmak üzere sağlık personelimizin özverili çalışmalarını kolaylaştıracak ve sağlık hizmetlerinin evrensel ölçülerde sunulabilmesine önemli katkı sağlayacaktır.
Bugün, ülkemiz insanına sunulan sağlık hizmeti kalitesi öncesiyle mukayese edilemeyecek düzeyde artmıştır. Bu olumlu gelişmede insan sağlığının korunması ve hastaların sağlığına kavuşması için gecesini gündüzüne katarak mesai sarf eden sağlık çalışanlarının gösterdikleri gayretin önemi büyüktür."
-Tören düzenlendi
Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenledi.
İl Sağlık Müdürlüğünce Özgürlük ve Demokrasi Meydanı
'nda gerçekleştirilen törende, İl Sağlık Müdür Vekili Demet Aydoğdu, Atatürk
Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydoğdu, yaptığı konuşmada Türkiye
'de modern tıp eğitiminin başladığı 14 Mart'ın Tıp Bayramı olarak kutlandığını söyledi.
Sağlıkçıların, bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer saydıklarını ifade eden Aydoğdu, gece gündüz insan sağlığı için hizmet sunduklarını belirtti.
Toplumun sağlığını emanet ettiği kişiler ve onlar için şifa sunan eller olmaktan her zaman büyük onur duyduklarını aktaran Aydoğdu, "Bizler insanımızı yaşatmak adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görevlerimizin başında olmaya hep devam edeceğiz. Sağlık çalışanları olarak sağlıkta teröre kurban verdiğimiz sağlık çalışanlarını da rahmetle anıyor, sağlık hizmeti sunumunda özveri ile görev alan tüm çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum." diye konuştu.