14 Temmuz Kerkük Türkmen katliamının kurbanları anıldı

Irak'ın Kerkük kentinde 63 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için Erbil'de anma töreni düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Erbil Ofisinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmen siyasi parti yetkilileri ve şehit aileleri katıldı.

Türkmen Bakan Maruf, burada yaptığı açıklamada, bugünün Türkmen siyasi hareketinde önemli bir gün olduğunu belirterek, "63 yıl önce, Kerkük'te, insaniyet dışı bir şekilde Türkmenlere karşı katliam yapılmıştır. Birçok insanlarımızı Kerkük'te şehit etmişlerdir." diye konuştu.

Yapılan baskılara rağmen Irak'taki Türkmen varlığının ayakta durmaya devam ettiğini belirten Maruf, "Bizim amacımız, Irak'taki Türkmen varlığını daha fazla aktifleştirmek ve korumaktır. Biz bugün bu seviyeye gelmişsek, bu kahraman şehitlerin kanıyla gelmişizdir. O yüzden şehitler her zaman bizim için mukaddestir, kutsaldır." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Karaçay da, "14 Temmuz 1959 tarihinde yaşanmış bu menfur katliamlar, hepimizin vicdanında bir yara olarak kaldı ve bunları asla unutmadık." dedi.

Türkmenlerin her zaman için Irak'ın birliğinin teminatı ve garantisi olduğunu kaydeden Karaçay, şunları söyledi:

"Ancak yaşanan hiçbir baskı, yapılan hiçbir katliam Türkmenleri benliklerinden, kimliklerinden ayırmamış, Türkmenler kimliklerini korumuşlar, davalarına sahip çıkmaya devam etmişlerdir. Bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkmen kardeşlerimizin her daim yanındayız."

14 Temmuz katliamı

Irak'ın Kerkük kentinde 14 Temmuz 1959'da, cumhuriyetin ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce Türkmen, dönemin Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü.

Söz konusu olay, tarihe "14 Temmuz Kerkük Türkmen katliamı" olarak geçmişti.