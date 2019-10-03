14. Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi'nde markalaşma konuşuldu

İSTANBUL - "14. Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ve Ödül Töreni" İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılımcının yer aldığı 14. Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin Cevizlibağ Yerleşkesinde gerçekleştirildi. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Turizm ve Sağlık Eski Bakanı Bülent Akarcalı, Emekli Vali Orhan Öztürk ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin açılış konuşmalarını yaptığı zirvede, "Türkiye Markası Yurt dışından Nasıl Görünüyor?", "Türkiye'nin Global Markaları Var mı?", "Yabancı Yatırımcı Gözünden Türkiye" konuları masaya yatırıldı. İş dünyası temsilcileri yaşadıkları deneyimleri katılımcılarla paylaşarak, hayatı kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.

"Geleceğin inşası gençlerin sorumluluğunda"

İstanbul yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu açılmış konuşmasında gençlere seslenerek, "Sevgili gençler, sizler çağınıza tanıklık ederek geleceğin inşasında büyük sorumluluk yükleneceksiniz. Kör iyimserlik yapmadan gerçeği olduğu gibi bilmek ve kavramak asli görevimizdir. Bu noktada okumak çok önemlidir. Entelektüel seviyenizi arttırabilmek, ne yaşadığınızı, niçin ve nasıl yaşadığınızı iyi kavrayabilmek için okumak dışında başka bir refleks işe yaramıyor" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin yolculuğu çok kıymetli. Bilmek zorundayız ki bilgiyi bilince dönüştürerek, emek sarf ederek bu mücadeleyi veriyoruz. Uluslararası sistem kolay bir yer değil. Bir ağ alanı, bir bilek güreşi alanıdır. Güçlü ve güçsüzler bu sistemde bir aradadır. Bu sistemde başarılı ve güçlü olanlar başkalarının kendi yollarını izlemesini istemezler. Batı da tüm dünyaya bunu yapıyor. Dolayısıyla bizler de onlar kadar milliyetçi olalım. Onlar kadar kendi kaynaklarımıza, ekonomimize, şirketlerimize sahip çıkalım. Bunu yaptığımızda zaten gerisi gelecektir. Ancak biz Batı'dan farklı olarak bütün mazlum devletlerle de başarımızı paylaşacağız ve onlara öncülük edeceğiz. Dünyanın gerçek bir iş birliği ve ahenk ağına dönüşmesi konusunda bu tarihsel misyonumuzu hayata geçireceğiz. Buna inanıyorum ve bunu sizlerle yapacağız. Bilesiniz ki geleceğinden korkulan ülkenin gençliğiyle oynanır. Gençliği üzerinde çalışmalar yapılır. İstenir ki onun geçmişle bağı kesilsin. Bunun farkındayız ve bunun yaşanmasına asla izin vermeyeceğiz."

"Kalite ülkelerin milli gururudur"

"Kalite öncelikle insanın kendi şahsında sonra ise toplumda titizliğin, özenin, en iyisini yapmanın sonucudur" diyen Turizm ve Sağlık Eski Bakanı Bülent Akarcalı ise, "Kalitenin yalnızca genel bir kavram olmadığını, ülkelerin milli gururu haline geldiğini bilmeliyiz. Bu durum yalnızca üretimde değil, hayatın her safhasında geçerli olmalıdır. Yani siz gençler, hem yaptığınız işin hem de size verilen hizmet ya da ürünün her açıdan iyi olmasına dikkat etmek zorundasınız. Çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşmak ve bunu korumak adına kalite kavramını dar anlamda düşünmememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Vestel Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman, Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı Musa Karademir, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Alfa Invesment UK ortağı Dr. Necip Uludağ ve Mresco Türkiye GroupCeo'su Oya Zingal konferansta yer alan önemli isimler arasındaydı.

14.Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi konferansından sonra gerçekleştirilen ödül töreninde, AB standartlarında üretim ve hizmet veren Türk Hava Yolları, Migros, Turkcell, Alfemo ve Mresco Türkiye Group gibi markalar ödüle layık görüldü.

Gecede; Coşkun Sabah, Yeşim Salkım, Umut Akyürek, Alişan, Ferman Toprak, Aslı Hünel, Nuri Alço, Hande Ünsal, Emre Kaya, Çağla, Bircan Bali, Gizem Özdilli, Burak Yeter sanat ve magazin dünyasını temsilen ödüle layık görülen isimler arasında yer alırken; Medya dünyasından da Nuh Albayrak, Murat Kelkitlioğlu, Ersoy Dede, Füsun Tuncer, Özay Erad, Meral Karadağ, Hülya Seloni ve Tuba Kalçık gibi isimler ödül aldı. Performansları ile göz dolduran sanatçılar ve esprileri ile geceye renk katan medya dünyasının ünlü isimleri 14. Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi gala gecesini unutulmaz kıldı.