Zara ilçesi Iğdır köyünde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları bulunan 14 yaşındaki M.Ö. isimli genç, söğüt ağacına kendini asarak ölmek istedi. Kendisini astığı ip kopunca yere düştü.
Durumu fark edenler sağlık ekiplerinden yardım istedi. Köy sağlık kuruluşlarına uzak olduğu için Sivas'tan ambulans helikopter havalandı. Helikopterle alınan genç Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne yetiştirildi. Gencin hayatı tehlikeyi atlattığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › 14 yaşındaki çocuk intihara kalkıştı, ipin kopmasıyla ölümden döndü - Son Dakika