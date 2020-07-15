15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Şıldak, mesajında, 15 Temmuz gecesi şehit olanlara rahmet gazilere ise acil şifalar diledi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün ihanet girişiminin hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi tarihte eşi benzeri az görülen bir hain saldırıya maruz kaldık. Devletini, milletini ve vatanını korumak için kendilerine teslim edilen silahların, tankların, uçakların ve helikopterlerin namlusunu kendi milletine çevirecek kadar hainliğe bulaşmış olan FETÖ ve arkasında duran, destek veren iş birlikçilerine karşı başta Rabbimizin inayeti sonra Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve en önemlisi de aziz milletimizin güçlü iradesi sayesinde şanlı tarihimize yeni bir kahramanlık destanı daha yazılmıştır."

Yavuz Subaşı da mesajında, 15 Temmuz'un Türk milletinin devletine ve istiklaline sahip çıkmasının destansı bir mücadelesi olduğunu vurguladı.

Subaşı, bu azmin ve mücadelenin önünde durabilecek bir gücü tasavvur etmenin mümkün olmayacağını anlatarak, "15 Temmuz günü gördüğümüz diğer bir hakikat ise, vatan için canın hiçe sayılmasıdır. Türk milleti o gece ecdadından tevarüs ettiği bir ruhla tanklara, uçaklara ve silahlara karşı gözünü budaktan sakınmadan kendini meydanlara atmıştır. Tanka karşı bedenini ortaya koyan milletin bu mücadeleyi kazanması da mukadderdir." ifadelerini kullandı.

Mustafa Canbey ise FETÖ tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen hain bir darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, milletin dik duruşu ve asil direnişiyle başarıya ulaşmadığını belirtti.

Birilerinin darbe girişimini unutturmaya çalıştığını bildiren Canbey mesajında şunlara yer verdi: "Dört sene önce Kut'ül Amare Zaferimizin 100'üncü yıl dönümünü bu anlayışla ilk kez kutladık. Malazgirt Zaferimizi, Çanakkale destanımızı yine bu bilinçle her sene büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Siyasi tarihimize damga vurmuş 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat gibi kara lekeleri de ibret vesikası olarak yine bu anlayışla yeniden hatırlıyor, hatırlatıyoruz."

Yavuz Subaşı, Subaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:45 Kaynak: AA

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