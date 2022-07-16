15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

16.07.2022 01:55

Bayburt'ta düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, mehteran ve cirit atları eşliğinde Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü.

Bayburt'ta düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, mehteran ve cirit atları eşliğinde Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü.

Saray Bahçesi'nde devam eden programa vatandaşlar, Türk bayrakları ile katıldı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda konuşma yapan Vali Cüneyt Epcim, 15 Temmuz gecesinde ülkenin tüm

şehirlerinde olduğu gibi Bayburt'ta da vatandaşların demokrasiye ve geleceğine sahip çıkmak için bir araya geldiğini söyledi.

Epcim, milletin birlik ve beraberliğinin daim olduğu müddetçe hiçbir gücün 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinden alıkoyamayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi ve milletiyle kenetlenmiş bir bütün olarak yurt içi ve yurt dışında birlik, beraberlik ve kardeşliğine kast edenlere karşı kararlı mücadelesine devam etmektedir. Kendi ihtiyacını tamamen yerli ve milli imkanlarla karşılamakla kalmayıp, askeri alanda ürettiği yeni silahlarla, İHA ve SİHA'larla hem bölgesinde hem de yakın coğrafyasında artık oyunun birer unsuru değil, doğrudan kurucusu olarak yer almaktadır. Ekonomide kaydettiği gelişmeler, sanayi üretiminde kat ettiği mesafelerle geçmişin Türkiye'sinden çok daha güçlü bir noktadadır. Elde edilen bu kazanımların korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması aynı zamanda ülkemiz ve milletimiz açısından birer beka meselesidir."

Vali Epcim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitlerinin anısını nesilden nesle taşımak amacıyla düzenlenen Sancak Koşusu'na katılan milli sporculara belge verdi.

Etkinlik mehteran takımının gösterisi ve yerel sanatçıların kahramanlık türküleriyle devam etti.

Bayburt Belediyesince alana gelen vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

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Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tatvan'da demokrasi nöbeti tutuldu Tatvan'da demokrasi nöbeti tutuldu
Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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