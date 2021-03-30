15 Temmuz Derneği Başkanlığına İsmail Hakkı Turunç seçildi - Son Dakika

15 Temmuz Derneği Başkanlığına İsmail Hakkı Turunç, Başkanvekilliğine A. Tarık Şebik seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Ağustos 2016'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cevat Olçok, Tarık Şebik, Zeynep Bayramoğlu ve Hasan Kaçan tarafından kurulan derneğin Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Genel Başkanlığa İsmail Hakkı Turunç, Başkanvekilliğe A. Tarık Şebik, Sözcülüğe Zekeriya Erdim seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turunç, hain darbe girişiminin 5. yılına yaklaşırken o gece yazılan destanın ilelebet yaşatılması ve milli hafızada canlı tutulması için çalışacaklarını vurguladı.

"Kardeşlik hukuku" geliştirdikleri şehit aileleri ve gazilerle ilişkileri sürdürmeye, onlara psikolojik ve sosyal destek vermeye devam edeceklerini anlatan Turunç, "Yeni yönetimde aklınıza gelecek hemen her alanda önemli arkadaşlarımız var. Bunun gereğini ve sorumluluğunu yerine getireceğiz. Derneğe taze kan geldi. Artık daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Derneğinin Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Adalet Bakanlığı Danışmanı Abdulkerim Buğra Şimşek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Adnan Ertem, psikolog Prof. Dr. Ahmet Akın, iş insanları Ahmet Şekerli ve Ali Bakaner, 15 Temmuz Derneği Kadın Komisyonu Başkanı Ayşe Arslantürk, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, 15 Temmuz Derneği Medya İletişim Komisyonu Başkanı Gülcan Tezcan, gazeteci-yazar Halime Kökçe, iş insanı Haluk Kalyoncu, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, 15 Temmuz Derneği Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı İlhami Çil, gazeteci-yazar Merve Şebnem Oruç, avukat Muaz Ergezen, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, yönetici Nurettin Korkut, 15 Temmuz Derneği Sürdürülebilir Planlama Komisyonu Başkanı Ömer Seyfi Aktülün, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Dr. Ömer Toraman, 15 Temmuz Derneği Dış İlişkiler ve Hukuk Komisyonu Başkanı Sedat Ayyıldız, Kültür ve Turizm Bakanı Danışmanı Selim Terzi, iş insanı Şerif Tosyalı, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, 15 Temmuz Derneği Eğitim, Kültür-Sanat Komisyonu Başkanı Zekeriya Erdim, 15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Ziya Gültekin."

Yeminli mali müşavir Mehmet Fındıkçı'nın başkanlığını yürüttüğü Denetleme Kurulu'nda, iş insanları Cavit Özyardımcı ve Emrah Çizmecioğlu, avukat Erdem Demir, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Kadir Karataş, AKFEL Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çevik yer aldı.

Başkanlığını Prof. Dr. Ali Köse'nin üstlendiği Danışma Kurulu'nda yer alan isimler ise şöyle:

"Sanatçı Ahmet Yenilmez, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, müzisyen Alper Kış, iş insanı Altan Elmas, Prof. Dr. Azmi Özcan, İletişim Başkanlığı Strateji Daire Başkanı Gökhan Yücel, sanatçı Hasan Kaçan, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, reklamcı Hayati Şentürk, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hayri Baraçlı, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Danışmanı İdris Kardaş, psikolog Dr. Mehmet Dinç, gazeteci-yazar Nedim Şener, yapımcı-senarist-yönetmen Semih Kaplanoğlu, Prof. Dr. Talip Küçükcan, pedagog Yıldız Konal Süslü, gazeteci-akademisyen Zeynep Bayramoğlu."

İş, sanat, medya, akademi ve farklı disiplinlerden pek çok önemli ismin yer aldığı yeni yönetimle birlikte derneğin yurt içinde ve dışında daha etkin faaliyetler yürütmesi hedefleniyor.