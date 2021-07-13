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15 Temmuz Gazisi TEM Daire Başkanının ismi konferans salonunda yaşayacak - Son Dakika

15 Temmuz Gazisi TEM Daire Başkanının ismi konferans salonunda yaşayacak

13.07.2021 17:16
15 Temmuz Gazisi TEM Daire Başkanının ismi konferans salonunda yaşayacak, System.String[]

15 Temmuz hain darbe girişiminde Terörle Mücadele Daire Başkanlığı görevini yaptığı makamından kaçırılarak, Jandarma Genel Komutanlığı'na götürülen ve kafasına sıkılan 2 mermi ile ağır yaralanarak gazi olan Turgut Aslan'ın ismi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi'nde bulunan...

15 Temmuz hain darbe girişiminde Terörle Mücadele Daire Başkanlığı görevini yaptığı makamından kaçırılarak, Jandarma Genel Komutanlığı'na götürülen ve kafasına sıkılan 2 mermi ile ağır yaralanarak gazi olan Turgut Aslan'ın ismi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi'nde bulunan konferans salonuna verildi. İsmini taşıyan salonda düzenlenen konferansa katılan Turgut Aslan, "Türk milleti 15 Temmuz'da kendini hainlere karşı siper etti" dedi.

ERÜ Edebiyat Fakültesi'nde yapılan Gazi Turgut Aslan Konferans Salonu'nun açılış törenine, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, şehit aileleri ve öğretim üyeleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimine kalkışan, ülkemizin bütünlüğünü, birliğimizi ve dirliğimizi bozacağını sanan hain FETÖ terör örgütü mensuplarına şanlı tarihi boyunca esarete boyun eğmeyen aziz Türk Milleti çoluk çocuk, genç yaşlı ellerinde bayrak, dillerinde dua ile canlarını hiçe sayarak adeta Çanakkale ruhu ile gereken cevabı vermiştir. Ülkemizi bölmek ve Büyük Türkiye hedeflerimizden bizleri geri koymak isteyen hangi terör örgütü olursa olsun asla ve asla amaçlarına ulaşamayacaklarını bilmeleri gerekir. Tarih boyunca nice zorluklara ve hain saldırılara maruz kalmış aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan inancı ile her zaman ve her şartta hainlere gereken cevabı vermiştir, bundan sonra da verecektir. Bu uğurda gösterdiği büyük cesaret ve mücadeleden dolayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan şahsında ve şehit ailelerimiz sahsında tüm şehitlerimize, gazilerimize ve aziz milletimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise 15 Temmuz gecesinin canlı tutulup gelecek kuşaklara anlatılması gerektiğini söyleyerek, "Hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Biz de bu tür etkinliklerle o gece neler oldu, neler yaşandı bunu canlı tutup, gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Çünkü ülkemiz üzerinde hesabı olanlar durmayacak ama şunu çok iyi bilsinler ki daha önce uğradıkları akıbete Allah'ın izniyle milletimizin azim ve kararlılığıyla yine uğrayacaklar. Hezimete uğrayacaklar ve başarılı olamayacaklar. 15 Temmuz gecesi cesaretin, kahramanlığın ihanete galip geldiği gecenin adıdır, destanıdır. O gece Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla hain FETÖ terör örgütünün tanklarına, tüfeklerine karşı sadece ellerinde şanlı bayrağımızla meydanlara çıkan kahraman milletimizin aziz evlatları onlara hak ettikleri cevabı verdiler. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam etmemiz lazım. 15 Temmuz gecesi şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, bu vesile ile vefat eden bütün gazilerimizi de rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Türk milleti 15 Temmuz'da kendini hainlere karşı siper etti"

15 Temmuz gecesi kafasına sıkılan 2 mermi ile gazi olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan da, o gece Türk Milletinin darbecilere karşı kendini siper ettiğini söyleyerek, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü nedeniyle düzenlenen programa yapmış olduğunuz bu nazik davetinizden onur duydum. Ülkemizin en önemli üniversitelerden olan Erciyes Üniversitesi gibi, her alanda kahraman vatan evlatları yetiştirmeyi misyon edinmiş bir bilim yuvasındaki konferans salonuna adımın verilmesi, bu mücadeledeki tüm gazilerimiz ve şehit ailelerimiz için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Tüm milletimiz bilmektedir ki, 15 Temmuz 2016 günü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca düzenlenen darbe kalkışmasının yurt sathında başarısız olmasının en büyük etkenlerinden birisi de birçok ilimizde olduğu gibi Kayseri halkımız da tereddütsüz bir şekilde, başta emniyet müdürlüğümüz olmak üzere, hainlerin işgal etmek istediği kurumlarımız önünde toplanarak kendilerini siper etmeleridir. Kayseri halkının bu duruşu şanlı tarihimizdeki yerini alacaktır. Kuşkusuz böyle vatansever yönetici ve eğitimcilerin olduğu Erciyes Üniversitesinin yetiştirdiği yavrularımız da teslim alacakları al bayrağımızı hayatları pahasına dalgalandırmanın şuuru ile bu yuvadan mezun olacaklardır. Bu vesile ile her alanda geleceğin kahramanları, üniversitelerde okuyan tüm öğrenci kardeşlerimi gözlerinden öpüyor, muvaffakiyetler diliyorum. Bu kutsal toprakları kanlarıyla, canlarıyla bize yurt edinen ecdadımızı rahmetle anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Gazi Turgut Aslan'a ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından plaket takdim edildi. Daha sonra da Gazi Turgut Aslan ve Vali Şehmus Günaydın tarafından 15 Temmuz'da şehit olan Kayserili Özel Harekat Polisleri Şehit Cennet Yiğit ve Şehit Kübra Doğanay'ın ailelerine de plaket takdimi yapıldı. - KAYSERİ

15 Temmuz Gazisi TEM Daire Başkanının ismi konferans salonunda yaşayacak
15 Temmuz Gazisi TEM Daire Başkanının ismi konferans salonunda yaşayacak
15 Temmuz Gazisi TEM Daire Başkanının ismi konferans salonunda yaşayacak
15 Temmuz Gazisi TEM Daire Başkanının ismi konferans salonunda yaşayacak
15 Temmuz Gazisi TEM Daire Başkanının ismi konferans salonunda yaşayacak
15 Temmuz Gazisi TEM Daire Başkanının ismi konferans salonunda yaşayacak
15 Temmuz Gazisi TEM Daire Başkanının ismi konferans salonunda yaşayacak

Turgut Aslan, 15 Temmuz, Darbe, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Gazisi TEM Daire Başkanının ismi konferans salonunda yaşayacak - Son Dakika


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