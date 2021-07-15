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"15 Temmuz milletin iradesinin üzerinde hiç bir gücün olmadığı gündür" - Son Dakika

"15 Temmuz milletin iradesinin üzerinde hiç bir gücün olmadığı gündür"

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:12

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 15 Temmuz'un milletin iradesinin üzerinde hiç bir gücün olmadığını, milli iradenin yıkılamayacağını bir kez daha bütün dünyaya gösterildiğini söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 15 Temmuz'un milletin iradesinin üzerinde hiç bir gücün olmadığını, milli iradenin yıkılamayacağını bir kez daha bütün dünyaya gösterildiğini söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yılı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gündüz, Türkiye olarak 15 Temmuz 2016'da 251 şehit, 2 bin 193 gazi verdiklerini söyledi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "15 Temmuz 2016 tarihinde Peygamber ocağı TSK içerisine sızmış FETÖ'cü hainler tarafından devletimizin, demokrasimizin, milli birlik ve beraberliğimizin, anayasal düzenin ve özgürlüklerimizin hedef alındığı hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünü milletçe beraber kutlamanın haklı onuru ve gururunu yaşıyoruz. 15 Temmuzda halkımızın direnişi ve dirilişi hain FETÖ'cülerin tankına, helikopterine ve uçağına karşı galip gelmiştir. Devletimizin uçağı helikopteri ve tankıyla milletimizin üzerine ateş açacak kadar aklına beynini ve vicdanını satmış FETÖ'cü hainlere halkımız tarafından gereken cevaplar verilmiştir. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve halkımızı sokağa çağırması ile darbenin seyri değişmiş ve FETÖ'cü darbeciler tek tek etkisiz hale getirilmiştir. Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir alçak darbe girişimi de 251 şehit 2 bin 193 gazi verme pahasına darbecilere tarihi ders verilerek püskürtülmüşlerdir. Milletin iradesinin üzerinde hiç bir gücün olmadığı, milli iradenin yıkılamayacağı bir kez daha bütün dünyaya gösterilmiştir. Malazgirt Zaferi, İstanbul'un Fethi, Çanakkale Savaşı, İstiklal Savaşı, Dumlupınar Savaşı ve Sakarya Savaşında olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de şanlı bir destan yazılmış, milli iradeye kasteden hainler emellerine ulaşamamış ve bu millet yeni bir demokrasi zaferine imza atmıştır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, millet olarak devlete millete sahip çıkan bu devlet büyüklerini asla sahipsiz bırakmayacaklarını kaydetti. Gündüz, "Bu demokrasi zaferinin yaşandığı o karanlık gecede ve sonrasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli, kahraman İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve birçok isimsiz kahramanın gösterdiği dik duruş darbenin seyrini değiştirmede belirleyici olmuştur. O gece gösterdikleri dik duruş sayesinde FETÖ'cülerin hedefi haline gelen devlet büyüklerimize içeriden ve dışarıdan halen saldırılar devam etmektedir. Bugün Cumhurbaşkanımıza, Bahçeli'ye ve Soylu'ya yapılan küstahça saldırıların temelinde de o gece gösterdikleri dik duruş yatmaktadır. Biz millet olarak devletimize milletimize sahip çıkan bu devlet büyüklerimizi asla sahipsiz bırakmamamız lazım. Şehit aileleri ve gaziler olarak sonuna kadar cumhurbaşkanımızın cumhur ittifakının ortağı olan Bahçeli'nin ve terörün korkulu rüyası olan İçişleri Bakanımızın sonuna kadar yanlarında olacağız kendilerini destekleyeceğiz ve gerekirse kendilerine siper olacağız. 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cüleri canları ve kanları pahasına püskürten aziz ve necip milletimiz devlet büyüklerimizi üç beş çapulcunun, mafya bozuntusunun saldırıları karşısında yem etmeyecektir. Dün olduğu gibi de bugün de yarın da hiçbir güç millet iradesinin üzerinde değildir" diye konuştu.

Gündüz, devletin bekasının bütün siyasi kaygıların üzerinde olması gerektiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Açık ve net ifade ediyoruz ki devletimizin bekası bütün siyasi kaygıların bütün siyasi beklentilerin üzerinde olmalıdır. Maalesef görüyor ve yakından takip ediyoruz kim birtakım siyasi kaygılar için FETÖ'cülerle terör örgütleri ile kol kola yürüyen siyasi parti mensuplarının varlığına şahit oluyoruz. Görevi makamı ve mevki ne olursa olsun kim FETÖ'cüleri destekliyorsa kim teröristlerle yan yana duruyorsa kol kola geziyorsa, bizim nazarımızda hain, alçak ve küstahtır. Ellerine şehitlerimizin kanları bulaşmış FETÖ'cülerle PKK'lı teröristlerle siyasi gelecek uğruna beraber olmak vatana ihanettir. Bu ihanet içerisinde olanlar bunun cezasını elbette çok ağır bir şekilde ödeyeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilik şanı ve şerefine erişen kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

15 Temmuz milletin iradesinin üzerinde hiç bir gücün olmadığı gündür

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz, Terör, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika '15 Temmuz milletin iradesinin üzerinde hiç bir gücün olmadığı gündür' - Son Dakika


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