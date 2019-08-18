17 gündür denizde bekletilen göçmen yardım gemisi Open Arms: Salvini ile İspanya arasında atışma

Akdeniz'den kurtardığı göçmenlerle 17 gündür denizde bekletilen İspanyol yardım gemisi Open Arms'ın karaya yanaşmasına izin vermeyen İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile İspanyol makamları arasında sert bir atışma yaşanıyor.

İspanya'nın Barcelona kenti Belediye Başkanı Ada Colau geçen Cuma günü sosyal medyada Open Arms ile ilgili bir mesaj paylaşarak "15 gündür tanık olduğumuz zulmün hiçbir gerekçesi olamaz. Hayat kurtarmak yalnızca ahlaki değil aynı zamanda yasal bir görevdir. AB, Matteo Salvini'yi yasalara uymaya zorlamalıdır" dedi.

Salvini de bu mesaja yine sosyal medya üzerinden yanıt verdi ve Colau'ya, İtalya'da özellikle sosyal medyada hak savunucularına karşı son zamanlarda gittikçe daha sık sarf edilen ve Türkçe'deki "iyilik timsalliği yapmak" ya da "duyar kasmak" terimleri gibi kullanılan "buonista" yakıştırması yaptı.

Salvini, Open Arms'ın bir İspanyol sivil toplum kuruluşuna ait olmasından hareketle Ada Colau'ya, "Siz limanınızı açın! 15 günde çoktan (İspanya'ya) iki defa gidip gelmişlerdi" dedi.

Geçmişte de göçmen ve mültecilerin haklarını savunan Barcelona Belediye Başkanı Colau'nun yanıtı ise sert oldu. Colau, İtalyanca olarak şunları yazdı:

"Bakan Bey'in kafası karışmış, çünkü: 1) Barselona, hayat kurtarmak için limanını her zaman açmıştır, 2) (Salvini) yasayı, hukuku, demokrasiyi ve insan haklarını "duyar kasmak" diye adlandırıyor. Avrupa onun ırkçılığına ve insanlıktan yoksunluğuna izin verirse hepimizi gemi enkazına dönüştürür."

İspanya Başbakanı: Liman açmaya hazırız

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de ülkesinin Open Arms gemisine liman açmaya hazır olduğunu açıkladı. Sanchez bugün Twitter'a yazdığı mesajda "İspanya insani acil durumlarda her zaman harekete geçmiştir" dedi. Sanchez ayrıca Avrupa'nın göç meselesinde "AB'nin ilerlemeci ve hümanist değerlerine uygun bir çözüm bulması" çağrısı yaptı.

İtalyan Ansa haber ajansına göre İspanya Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada da "İtalyan yetkililerin ve özellikle de İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin tüm limanları kapama kararı akıl almaz" eleştirisi yapıldı.

17 gündür denizde bekletilen Open Arms gemisinden tıbbi yardıma ihtiyaç duyanların yanı sıra dün de 18 yaş altındaki 27 kişi tahliye edildi. Halen gemide denizden kurtarılan 107 kişi ve yardım görevlileri bulunuyor.

İtalya'da geçen hafta Lazio Bölge İdare Mahkemesi, Salvini'nin Open Arms'a yönelik liman yasağını askıya almıştı. Mahkeme kararının ardından İtalyan kara sularına giren gemi Lampedusa limanına doğru ilerlemeye başlamıştı.

Ancak Salvini'nin yeniden bir yasak kararı imzalaması nedeniyle geminin limana yanaşmasına ve gemideki insanların karaya inmesine izin verilmiyor.

Karaya ulaşabilmek için denize atladılar

Open Arms bu sabah yaptığı açıklamada yaşananları "sefalet" olarak tanımladı ve şöyle devam etti:

"Yabancı düşmanı ve ırkçı propaganda yapmak için 107 'isimsiz' insanı ve gönüllüleri rehin olarak kullananlar sefildir. Buna izin veren ve bu insanların acılarıyla alay edenler de suç ortağıdır.

Open Arms kurucusu Oscar Camps, gemideki insanların ümitsizlikten kendilerine denize atmaya başladığını, kurtarma görevlilerinin onları durdurmaya çalıştığını gösteren bir video da paylaştı.

İtalyan RaiNews24 kanalı, karaya ulaşabilmek için denize atlayan 5 kişinin daha sonra durdurularak gemiye geri götürüldüğünü belirtti.