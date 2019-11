17. Sarı Kırmızı Kareler ödül töreni düzenlendi

Ödül törenine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kutlu, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Futbol Akademisi Koordinatörü Ali Yavaş, en kıdemli üye olan 1947 sicil numaralı Ali Fuat Diriker ve GSYİAD üyeleri katıldı.



'Sarı Kırmızı Kareler' fotoğraf yarışmasının ödül töreninin açılış konuşmasını GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu yaptı.



GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, "Sayın Başkanım, Galatasaray'ın Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, GSYİAD'ın değerli üyeleri ve sevgili basın mensubu kardeşlerim hepiniz GSYİAD'ın 17. kez düzenlemiş olduğu Sarı Kırmızı kareler fotoğraf yarışması ödül törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. GSYİAD 19 yıllık tarihinde 17. kez bu fotoğraf yarışmasını düzenliyor. 17 yıldır kesintisiz olarak bu ödül törenini devam ettirmek başlı başına önemli bir konu. Burada siz değerli basın mensuplarının, Galatasaray'ı takip eden spor foto muhabirlerinin çok önemli katkıları var. Her türlü ortamda, her türlü zor şartlarda Galatasaray'ın mutluluk veya üzüntü karelerini sizlerin sayesinde okuyor ve izliyorlar tüm Galatasaraylılar. Bu güzel fotoğrafları bir şekilde ödüllendirebilmek, sizleri bir şekilde takdir edebilmek adına 17. kez bu yarışmayı düzenliyoruz. Bu yarışmayı düzenlemekten çok mutlu ve memnunuz. Geçen sene de bu salonda düzenlemiştik yarışmamızı. Bugün de bu salondayız ama bu salon geçen yıl ki gibi değil. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Aslında bu salon Galatasaray'ın gidişatını da bir nebze bize gösteriyor. Hep bir öncesinden daha iyisini arayan, bir öncekinin üzerine bir şeyler koyarak daha ileriye götürmeye çalışan bir yönetimimiz, bir sporcu topluluğumuz var. Bununla ne kadar gururlansak azdır. Bugün daha keyifli bir topluluk oluşturabilirdik, dünkü maçın 90+2. dakikasındaki o golü yemeseydik. Spor böyle bir etkinlik. Bir dakika öncesiyle bir dakika sonrası birbirini tutmaması bambaşka dünyalara taşıyor insanı. Biz Galatasaray'ız, Galatasaray bitti demeden bitmez. Her şeye rağmen 11 Aralık'ta Paris'te bu turun avantajını tekrar ele geçirip UEFA kupasına katılmak için terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğimize de inanıyoruz. Katılan 21 fotoğrafçıya, 65 tane çok kıymetli fotoğraf için çok teşekkür ediyorum. Seçmekte çok zorlandık ama çok güzel kareler oluştu. Tüm Galatasaraylıların 1 yıl boyunca masalarında taşıyacakları çok değerli bir takvim daha geliyor. Burada sergilemiş olduğumuz fotoğrafları GSYİAD üyelerinin satın almasına sunuyoruz. Buradan elde edeceğimiz geliri de Galatasaray Futbol Akademisi'nin ihtiyaçları için kullanacağımızı da belirtir, hepinize teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.



Başkan Mustafa Cengiz ödül töreni öncesinde yaptığı konuşmayla katılımcılara, GSYİAD üyelerine ve etkinliği takip eden basın mensuplarına hitap etti:



"Değerli arkadaşlar, Sevgili Galatasaraylılar, basınımızın çok değerli emekçileri...



Türkiye'nin geçici de olsa bulunduğu zor ekonomik koşullara rağmen, sponsorluk gelirinde önemli bir noktaya geldik. Hala da belli konularda sponsorluk görüşmelerimiz sürüyor. Biz HDI Sigorta olsun, Doğa Sigorta olsun, sigorta sektörünün önemli şirketleriyle sponsorluk anlaşmamız bulunmasından gurur duyuyoruz. Bize verdikleri büyük destek bizim için onur vesilesi. Ama şunu da belirtmek isterim: Çok büyük bir sponsorumuzun yaptırdığı saha araştırmasına göre satın alma gücü olan kitle içerisinde 50 yaş altı kişilerde Galatasaraylıların oranı %40-45, 30 yaş altı kişilerde Galatasaraylıların oranı %55. Bu, söylenene göre, dünya çapında görülmedik bir oran. Biz inşallah bu oranları, bu gücü, bu cüsse ve cesameti sahaya yansır bir hale getireceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Dünyayı futbolda domine eden kulüplerin gelir seviyesine ulaşarak yapacağız. Bunun için de sponsorlarımızın bize verdiği destek çok önemli. Taraftarımızın desteği de çok büyük ve önemli.



Sevgili Ali Fuat Ağabeyim de burada, kendisi 101 yaşında. Ben hepimiz için, Ali Fuat Ağabeyimiz gibi hem değerli bir Galatasaraylı olmayı hem de bu yaşa gelip bu zihinsel ve fiziksel sağlıkta olmayı diliyorum. Bu vesileyle Ali Fuat Ağabeyime bir kere daha saygılarımı sunuyorum huzurunuzda. Var ol Ali Fuat Ağabey!



Medya aracı demektir. Medya olmadan toplumsal gelişme ve ifade, değerlerin gerçek yerini bulması çok zordur. Bu açıdan toplumsal gelişimde çok önemli bir araçtır, çok önemli de bir silahtır, beşinci güçtür.



12 ay için 12 değerli fotoğraf seçildi. GSYİAD, kuruluşundan bu yana Galatasaray için çok değerli çalışmalar ve hizmetler yapıyor. Tek tek bütün başkanları buna katkıda bulundu ve kulübümüze katkı verdiler. Görevde bulunduğumuz iki yılda Başkan İbrahim Hatipoğlu'nun kulüp için elinden geleni yaptığını gördüm. Hem sponsorları temin bazında hem de fiziki olarak kendini adama bazında. Bu benim şahsımla ilgili bir konu da değil. Kendisi bir Galatasaray meftunu. Ayrıca derneğin her bir üyesini de tek tek kutluyorum, verdiğiniz destek bizim için çok önemli. Çok samimi olarak söylüyorum Galatasaray Camiası sizinle gurur duyuyor."



Ardından ödül töreninde dereceye giren foto muhabirlerine plaketleri ve ödülleri takdim edildi.



Bu seneki ödül töreninde dereceye giren fotoğraflardan elde edilecek gelir Galatasaray Futbol Akademisi'ne bağışlanacak.



17.si düzenlenen "Sarı Kırmızı Kareler" yarışmasında fotoğraf kategorisinde birincilik ödülü Galatasaray Medya Ekibi'nden Ali Kemertaş'a verilirken, Futbol Arena'dan Gökhan Kılınçer ikinci oldu. Galatasaray Medya Ekibi'nden Fatma Erdoğan ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Serhat Çağlar (AA) Önder Gülen (Galatasaray), Onur Çoban (AA), Murat Akbaş (Fanatik), Mehmet Topaloğlu (İHA), Emrah Yorulmaz (AA), Cengiz Malgır (Milliyet), Ali Kemertaş (Galatasaray), Adem Kabayel (Hürriyet) yarışmada mansiyon ödülüne layık görüldü.



"Sarı Kırmızı Kareler" yarışmasının video kategorisinde birinciliği Galatasaray Televizyonu'ndan Ozan Moroğlu alırken, Galatasaray Televizyonu'ndan Ali Zenler ise ikinci oldu. Video kategorisinde üçüncülüğü İhlas Haber Ajansı'ndan Uygar Aydın aldı.