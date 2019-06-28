Son Dakika Haberleri: 17. Uluslararası Kayısı Sempozyumu 6 Temmuz'da başlıyor
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17. Uluslararası Kayısı Sempozyumu 6 Temmuz'da başlıyor

1 saat önce

17. Uluslararası Kayısı Yetiştirme ve Kültür Sempozyumu 12 ayrı ülkeden akademisyenlerin katılımı ile 6-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Malatya'da gerçekleştirilecek.

17. Uluslararası Kayısı Sempozyumu 6 Temmuz'da başlıyor, System.String[]

Bu yıl Malatya'nın ev sahipliğinde yapılacak 17. Uluslararası Kayısı Yetiştirme ve Kültür Sempozyumu; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ,Atatürk Üniversitesi, Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü ve Uluslararası Bahçe Bitkileri Derneği'nin (ISHS) himaye ve katkıları ile gerçekleştiriliyor.

Aynı zamanda sempozyumun onursal başkanı olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut, 17. Uluslararası Kayısı Sempozyumu'nun Malatya ve kayısısı için önemli bir organizasyon olacağını belirterek,kayısının Türkiye ile birlikte 12 ayrı ülkeden katkı sunan bilim insanları tarafından konuşulacağını kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut ,İran, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Amerika, İtalya, Slovakya, İspanya, Sırbistan, Romanya, Japonya, Kazakistan, Fransa, Çin, Yeni Zelanda, Şili, Slovenya, Tunus, Fas, Özbekistan, Pakistan, Yunanistan, Azerbaycan ile birlikte 24 ülkeden akademisyenin sempozyumun bilim kurulunda yer aldığını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, sempozyuma İtalya, Tacikistan, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Güney Kore, İspanya, Rusya, Fransa, Polonya, İsviçre ve Türkiye ile birlikte 12 ülkeden akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirileceğini ve sempozyumda 29 ayrı sözel sunumun, 61 tane ise poster sunumun olacağını aktardı.

Gelen misafirlerin Malatya'daki çeşitli noktalarda bulunan kayısı bahçelerinde inceleme gezisi yapacağını, ayrıca katılımcılar için kültürel etkinlikte düzenleneceğini belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, sempozyumun kayısı adına en iyi şekilde gerçekleşmesi ve verimin alınması için Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından her türlü katkı ve desteğin verileceğini ifade etti.

17. Uluslararası Kayısı Yetiştirme ve Kültür Sempozyumu 6 - 10 Temmuz 2019 tarihleri Ramada Plaza Altın Kayısı Otel'de yapılacak.

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:00 Kaynak: Bültenler
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