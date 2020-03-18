18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

Eskişehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Eskişehir Hava Şehitliğinde düzenlenen çelenk sunma törenine, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal ile Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin katıldı.

Şehitlik Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından dua edildi.

Şehitlik defterini imzalayan Vali Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Gülan ve Belediye Başkan Vekili Ünal, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Vali Özdemir Çakacak ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra Eskişehir- Ankara kara yolu üzerindeki Kanlıpınar Şehitliği'ni ziyaret etti.