18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

Konya'nın ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

Seydişehir'de Hükümet Konağı önündeki törende Seydişehir Askerlik Şubesi Başkanı Personel Ast. Ataberk Karapınar günün anlam ve öneminin belirten konuşma yaptı.

Protokol üyeleri daha sonra Akyol Mezarlığında bulunan şehitliğe geçti. Şehitlikte İlçe Müftüsü Adem Bebek tarafından okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın ardından Kaymakamı Aydın Erdoğan ve Mehmet Tutal şehit yakınları ile bir süre sohbet etti.

Kulu

Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan ve Belediye Başkanı Murat Ünver Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tarih Öğretmeni Numan Gül yaptı.

Hadim

Hadim Hükümet meydanındaki törende, Atatürk Anıtı'na, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkanı Ahmet Ahmet Hadimioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yavuz Yiğit, daire ve kurum amirleri katıldı.

Yalıhüyük

Hükümet Konağı önündeki törende Kaymakam Vekili Aydın Erdoğan ve Belediye Başkanı Hasan Koçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler, "Şehidin Anneye Mektubu"nu okudu. Törende 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Erdoğan ve Belediye Başkanı Koçer tarından ödülleri verildi.

Daha sonra ilçe şehitliğinde Müftüsü Ahmet Karakaya dua okudu.

Halkapınar

Halkapınar Hükümet Konağı Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra şehitlik, ilçe merkez, İvriz ve Yeşilyurt mezarlığındaki şehitlikler ziyaret edildi.

İlçe protokolü şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Programa Halkapınar Kaymakamı İsmail Bildirici, Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Yaltirik, kurum amirleri, görevliler ve şehit yakınları katıldı.