Bal yeme yarışmasındaki insanüstü performans kameralara yakalandı - Son Dakika
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Bal yeme yarışmasındaki insanüstü performans kameralara yakalandı

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Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Doğantaş’ta düzenlenen geleneksel bal yeme yarışmasında dikkat çeken anlar yaşandı. Erkekler kategorisinde yarışan genç bir katılımcı, 1 kilogram balı yalnızca 18 saniyede tüketerek yarışmaya damga vurdu. İzleyenleri şaşkına çeviren performans, etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

18 saniyede 1 kilo bal yiyen genç yarışmacı, Antalya’daki etkinliğin en dikkat çekici ismi oldu. Kaş’ın Doğantaş bölgesinde düzenlenen geleneksel yarışmada hız ön plana çıktı.

1 KİLO BALI 18 SANİYEDE BİTİRDİ

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Doğantaş’ta düzenlenen geleneksel bal yeme yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Erkekler kategorisinde yarışan genç katılımcı, önüne konulan 1 kilogram balı 18 saniye içinde tüketti. Yarışmacının temposu, etkinliği izleyenlerin dikkatini çekti. Balı kısa sürede bitiren genç, performansıyla yarışmanın en öne çıkan isimlerinden biri haline geldi.

Bal yeme yarışmasındaki insanüstü performans kameralara yakalandı

YARIŞMADA HIZ ÖN PLANA ÇIKTI

Geleneksel etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmada katılımcılar, belirlenen miktardaki balı en kısa sürede bitirmek için mücadele etti. Ancak erkekler kategorisinde yarışan gencin 18 saniyelik derecesi, yarışmanın en dikkat çeken sonucu oldu. Kısa sürede tamamlanan yarış sırasında çevrede bulunanlar da performansı yakından takip etti.

Bal yeme yarışmasındaki insanüstü performans kameralara yakalandı
YarışmaAntalyaKaşSon Dakika

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