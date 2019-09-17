18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışında Anadolu Ateşi Dans Grubu gösteri sundu.

Manavgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festival, Apollon Tapınağı'ndaki kokteylle başladı. Tapınağın önünde Birsen Tezer ve Aylin Aslım, gün batımı konseri verdi.

Festivalin ilk gününde Anadolu Ateşi grubu da gösteri sundu. Side Limanı'nda düzenlenen etkinliği çok sayıda yerli ve yabancı turist ile vatandaşlar izledi. Türkiye'nin değişik yerlerine ait halk oyunlarını harmanlayarak sunan Anadolu Ateşi, izleyenlere kültürel bir şölen sundu. Dansçılar şölenin sonunda izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Festival süresince Side Limanı ve Side Antik Tiyatrosu'nda konserler ve Kültür Evi'nde ünlülerle sohbetler düzenlenecek. Iyeoka, Della Miles, Fatih Erkoç, Ayhan Sicimoğlu, Ibis Maria gibi dünya ve Türk yıldızları başta olmak üzere birçok konserin gerçekleştirileceği festivalde, caz konserleri, sanat sohbetleri gibi özel etkinlikler de yer alacak.

Festival, 26 Eylül'de sona erecek.