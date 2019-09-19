Denizli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "mareşallik" rütbesi ile "gazilik" unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü'nün 98. yıl dönümü, valilik önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Helvacılar, törende yaptığı konuşmada, Gaziler Günü'nün, Türk milletinin şeref ve haysiyetini korumak için savaşmış, hayatları pahasına verilen görevi yerine getirmeye çalışmış, bu yolda kanını, vücudunun bir bölümünü kaybeden ve vakur aslanlar gibi savaştıktan sonra geldiği topraklara sapasağlam dönebilen canlı şehitlerin günü olduğunu belirtti.

Denizli Valisi Karahan ise gazilerin gerçekten eli öpülesi, fedakar, gururlu ve vakar sahibi büyükler olduğunu belirterek, "Tabii ki sorunları var, insan yaşadıkça sorunların olmaması mümkün değil, hayat bir mücadeledir. Bizler çözülebilecek sorunları mutlaka çözeriz. Bunun dışındaki sorunları da devlet yetkililerimize iletiriz. Mühim olan birlik ve beraberlik içinde olmamız, bir sıkıntımız olduğunda hep birlikte paylaşmamız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösteri sunduğu programda protokol üyeleri, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şubesini ziyaret etti.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, diğer protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Sarayköylü şehit yakınları ve gazilere kaymakamlıktan jest

Sarayköy'de 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya da vatan için gözünü kırpmadan canını veren şehitlere ve kahraman gazilere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Bugün şehit yakınlarımıza ve gazilerimize bir hediyemiz olacak. Vefa Projesi kapsamında ilçemizdeki tüm şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi 2 günden oluşan Batı Karadeniz turuna götüreceğiz." dedi.

Kale ilçesindeki törende de Jandarma Astsubay Çavuş Ceren Bilgin, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Türk milleti hiçbir zaman gazisiz kalmamıştır ve kalmayacaktır. Düşmanlar bu memlekete yan gözle baktığı sürece bunlarla mücadele vermeye devam edecektir." dedi.