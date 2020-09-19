19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Edirne'de, 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, anıta çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marş okundu.

Teğmen Adem Topal, törende yaptığı konuşmada, binlerce yıllık şanlı Türk tarihi boyunca, en ağır ve zor şartlarda dahi asil Türk milletinin esareti kabul etmeden yaşamasının temelinde gazilerin temsil ettiği anlayış ve duruşun olduğunu söyledi.

Gazilerin "ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz" düşüncesiyle, kahramanca vatanı savunduğunu belirten Topal, "Ülkemizin bugün ulaştığı seviye başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere, Kore'de, Kıbrıs'ta, teröristle mücadele harekatında, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında, Cerablus'ta, El-bab'ta ve Afrin'de hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin eseridir." diye konuştu.

Gazi Fevzi Demir de Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugünde aynı ülküyle vatanı savunmaya devam ettiğini ve edeceğini kaydetti.

Törene, Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Jandarma Komutanı Abdulkadir Seri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu, gaziler ve kurum müdürleri katıldı.