19 Mayıs coşkusu ilçelerde devam ediyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Manavgat, Serik, Kemer ve Kumluca'da temsili Bandırma Vapuru eşliğinde etkinlikler düzenlendi.

Temsili Bandırma Vapuru şeklinde dizayn edilen mobil etkinlik tırı ilçe ilçe dolaşarak, marşlar ve şarkılar eşliğinde bayram coşkusu yaşatıyor. Gazipaşa ve Alanya'dan başlayan mobil konserler pandemi önlemleri kapsamında Manavgat, Serik, Kumluca ve Kemer ilçelerinde devam etti. Etkinliklerde vatandaşlara bayrakta dağıtıldı.

Antalyalı yerel sanatçılar, temsili Bandırma Vapuru üzerinden marşlar ve şarkılar seslendirerek bayram heyecanını Manavgat, Serik, Kumluca ve Kemer sokak ve caddelerine taşıdı. Vatandaşlar da bayraklarla, balkon ve pencerelerinden kutlamalara eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi Kumluca'da merkez mahallelerin yanı sıra, Beykonak, Mavikent, Adrasan ve Yazır mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. - ANTALYA