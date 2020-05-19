19 Mayıs'ta Kato Dağı'nda şehit düşen 10 asker anısına dev Türk bayrağı dikildi - Son Dakika

19 Mayıs'ta Kato Dağı'nda şehit düşen 10 asker anısına dev Türk bayrağı dikildi

19 Mayıs'ta Kato Dağı'nda şehit düşen 10 asker anısına dev Türk bayrağı dikildi İkinci 'Kandil' denilen zirvede Türk bayrağı dalgalanıyor Terör bitti huzurla birlikte dağlar ay yıldız bayraklarla donatıldı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 19 Mayıs günü dev Türk bayrağı dikildi.

19 Mayıs'ta Kato Dağı'nda şehit düşen 10 asker anısına dev Türk bayrağı dikildi

İkinci 'Kandil' denilen zirvede Türk bayrağı dalgalanıyor

Terör bitti huzurla birlikte dağlar ay yıldız bayraklarla donatıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 19 Mayıs günü dev Türk bayrağı dikildi. Teröristlerin girilemez dedikleri Kato Dağında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında dev Türk bayrağı göndere çekildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağında bulunan Altındağ üs bölgesindeki şehitler tepesine 25 metre yüksekliğinde 150 metrekare genişliğinde dev ay yıldızlı Türk bayrağı dikildi. Korona virüs salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları yapılamayınca İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan, Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, İlçe Emniyet Müdürü Ulvi Tarık Tokat ve beraberindeki heyet Kato Dağına çıkarak ay yıldızlı Türk bayrağını dualar eşliğinde göndere çekti. Dalgalanan bayrak altında bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşının okunmasının ardından açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, dünyaya Kato Dağından anlamlı mesaj verdi. Pendik, "Öncelikle bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve onun arkasında Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle birlik beraberlik içerisinde vatanımızı kurtaran atalarımızı dedelerimizi ninelerimizi rahmetle anıyor. Ayrıca bu gece Kadir Gecesi İslam alemi açısından önemli bir gece bin aydan daha hayırlı olan bu gece vesilesiyle Rabbim hem ülke hem tüm insanlığı bu korona virüs salgınından kurtarsın. Bugün burada Beytüşşebap halkının oylarıyla seçilmiş demokratik şekilde seçilmiş kıymetli Belediye Başkanı Habip Aşan ve kaymakamlığımızın desteğiyle Jandarma Komando Alay Komutanlığı Albay Tahsin Saruhan ekibinin personelinin destekleriyle bugün üs bölgesinde Kato Dağının eteklerinde şehitlerimiz için, bağımsızlığımızın temsili için şanlı bayrağımızı dikiyoruz. Burası Şehitler Tepesi diyoruz ya tam manası ile bir Şehitler Tepesidir. 2 Eylül 2012'de bölücü terör örgütünün hain eylemi neticesinde Beytüşşebap namusuna ırzına canına malına kast etmek üzere gelen hain bölücü terör örgütünün saldırısı tam bu tepede 8 şehit, karşı tepede ise 2 şehit vermiştik. Toplam 10 şehidimiz vardı. Saldırıda şehit Sami Çiftçi, şehit Burak Erdi Uysal, şehit Ahmet Bozkurt, şehit Erdoğan Sönmez, şehit Ramazan Emre Ala, şehit Süleyman Güleç, şehit Uğur Sağdıç, şehit Serdar Küpeli, şehit Osman Yıldız, şehit Emrah Karataban şehit olmuştu. Yine 3 yıl sonra hain terör örgütünün Beytüşşebap halkının namusuna ırzına canına malına kast eden eylemi neticesinde 2 şehidimiz donmuştu. Şehit Ali Çakar, şehit Mehmet Ali Bozkurt buradan şehitlerimize sesleniyor ve diyorum ki şehitlerimizin ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun ki biz boşuna şehit olmadın ve Beytüşşebaplı bir gerisi bebek 4 evladını terörist teröristlerce şehit edilen Ayşe annem 3 oğlunu bir kardeşini bir eşini şehit veren Hatice annem ve tüm şehit aileleri ve aziz milletimiz emin olun ki şehitlerimiz boşuna şehit olmadı. Eğer bizler bugün bu Şanlı bayrağın altında Beytüşşebap'ta birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşıyorsak aziz şehitlerimizin sayesindedir bu. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bu millet Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, bir beraber ve kardeş olarak tek bir millettir. Tek bir bayrak altında tek bir devlet altında ve tek bir vatan altında bölünmeyecek parçalanmayacaktır. Bu mesajımızı buradan Beytüşşebap'tan hem ülkemize milletimize hem de tüm dünyaya iletiyoruz" dedi.

"Vatanımızın her karış toprağında şehitlerimizin kanı var"

Beytüşşebap Belediye Başkanı Hapip Aşan ise vatanımızın her karış toprağında şehitlerimizin kanının olduğunu söyledi. Başkan Aşan, "Tabii bizim için anlamlı bir gün milli mücadelenin, bağımsızlık mücadelesinin sembolü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesi ayrı bir gurur. Burası da anlamlı, vatanımızın her karış toprağında şehitlerimizin kanı var. Ama özellikle bayrağı diktiğimiz yerde de maalesef birçok şehit verdik ama askerimizin polisimizin güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları ve kararlı duruşuyla Allah'a çok şükür ki uzun bir dönemdir şehit haberleri gelmiyor. Artık burada huzur içinde yaşıyoruz dev bir bayrak buraya kuruldu hem kaymakamlığımızın ve belediyemizin jandarma komutanlığında destekleriyle buraya bayrağımızı diktik. Burası ülkemizin bir sembolü oldu bu stratejik olarak en anlamlı bir yer daha önce sürekli terör örgütünün hedefinde olan bir yer artık burada bundan böyle ay yıldızlı bayrağımız dalgalanacak. Bizler de bu bayrağın gölgesinde yaşamanın gururunu ve heyecanını taşıyoruz. Rabbim ezanlarımızı dindirmesin, bayrağımızı indirmesin. Vatanımıza ve milletimize göz diken huzurumuzu bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Mesajımızı buradan Kato Dağı eteklerinde bütün Türkiye'ye ulaştırmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" diye konuştu.

"Teröristler ikinci 'Kandil' diyordu, şimdi orada Türk bayrağı dalgalanıyor

Bir zamanlar teröristlerin ikinci 'Kandil' olarak adlandırdığı ve girilemez dedikleri Kato Dağı Altındağ askeri üs bölgesi kuruldu, şehitler tepesi olarak tarihe geçti. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde huzura kavuşan bölge halkı rahat nefes alırken kaymakamlık, belediye ve jandarma ortaklığında ilçenin her tarafından görülecek dev bir bayrak göndere çekildi.

(SRD-AKK-Y)

19 Mayıs'ta Kato Dağı'nda şehit düşen 10 asker anısına dev Türk bayrağı dikildi

19 Mayıs, Kato, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 04:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 19 Mayıs'ta Kato Dağı'nda şehit düşen 10 asker anısına dev Türk bayrağı dikildi - Son Dakika

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