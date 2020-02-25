19. Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor 19. Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor

19. Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası sona erdi

6 saat önce

Mersin'in eski atletizm il temsilcisi ve önemli spor adamı merhum Seyfi Alanya'nın anısına bu yıl 19.'su düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası, Spor Toto Kulüplerarası Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışmaları sona erdi.

19. Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Mersin'in eski atletizm il temsilcisi ve önemli spor adamı merhum Seyfi Alanya'nın anısına bu yıl 19.'su düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası, Spor Toto Kulüplerarası Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışmaları sona erdi.


Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde gerçekleştirilen ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2020 faaliyet programında yer alan müsabakalara, 11 kulüpten 120 kadın, 182 erkek toplam 302 sporcu katıldı.


Yarışmalara ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, "Dört atma branşında ve dört yaş kategorisinde toplam 32 yarışmanın yapıldığı müsabakalar sonunda, erkeklerde 77.56'lık derecesiyle çekiç atmada Olimpiyat vizesi alan Eşref Apak, aynı zamanda puan tablosunda da birinci oldu ve 2000 liralık para ödülüne uzandı. Eşref'in ardından en iyi puanı, cirit atmada tam 80 metrelik atışıyla 1101'lik skoru ile Mersinli sporcu Emin Öncel elde etti. Eskişehirli gülleci Alperen Karahan ise 18.51'lik derecesine karşılık gelen 1032'lik skoruyla sıralamada üçüncü oldu.


Kadınlarda da gülleci Emel Dereli, 17.54 atarak birinciliği alırken, 1054 puanla genel sıralamada da birinciliği aldı. Emel'i 1046 puanla Kıvılcım Kaya ve 1045 puanla Tuğçe Şahutoğlu takip ettiler" dedi.


Yarışmaların ikinci gününde kupaya dahil olmayan Olimpik Deneme Müsabakasında 58.09 ile kendisine ait disk atma U20 rekorunu kıran Özlem Becerek'in grafiği de hafta sonunun öne çıkan performanslarından biri olurken, dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Ali Aksu ve Milli Takım Antrenörü İbrahim Kabal takdim etti. - MERSİN

Atletizm, Mersin, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:04 Kaynak: İHA
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