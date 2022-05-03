Son dakika haberi | 19 yıl arayla kardeşini ve oğlunu şehit veren Pakize Kunduracı'nın hüzünlü bayramı - Son Dakika
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Son dakika haberi | 19 yıl arayla kardeşini ve oğlunu şehit veren Pakize Kunduracı'nın hüzünlü bayramı

03.05.2022 15:45

Gelen son dakika haberine göre Kardeşini ve oğlunu, Hakkari'de 19 yıl arayla şehit veren Pakize Kunduracı ve ailesi, Ramazan Bayramı'nı buruk geçiriyor.

Kardeşini ve oğlunu, Hakkari'de 19 yıl arayla şehit veren Pakize Kunduracı ve ailesi, Ramazan Bayramı'nı buruk geçiriyor.

Kunduracı, Küçük Bölcek Mahellesi'ndeki evlerinde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1997'de şehit olan kardeşi piyade komando Erdal Akbulut ve 2016'da şehit olan oğlu özel harekat polisi Sinan Kunduracı'nın eşya ve fotoğraflarını sergiliyor.

Kunduracı, AA muhabirine, kardeşinin şehit haberini gelinlerinin doğum yaptığı gün aldıklarını söyledi.

Hem kardeşine hem oğluna duyduğu üzüntünün geçmediğini dile getiren Kunduracı, "İkisine de çok üzülüyorum. Bu acıyı tarif etmeye nereden başlayacağımı bilemiyorum. Dayısı şehit olduğunda evladım 5 yaşındaydı. Dayısını çok seviyordu, dayısı da onu çok seviyordu. Aile olarak biz zaten çok bağlıydık. Dayısı şehit olduktan sonra oğlum hep asker ya da polis olma hevesiyle büyüdü. Bu durum gün geçtikçe daha çok istek haline dönüştü. Büyüdükten sonra da evladıma Rabbim polis olmayı nasip etti." diye konuştu.

Oğlu şehit olmadan birkaç ay önce dayısının mezarına gittiklerini anlatan Kunduracı, "Orada dayısının mezarı başında, 'Dayı yanına gelmem çok yakın.' demişti. Evladım, aradan fazla geçmeden şehit oldu. Dayısının şehit olduğu günden çok korkuyordum. Öyle bir his vardı ki içim de 'Hep aynı gün şehit olacak.' diye düşünüyordum. Ama bir ay önce şehit oldu evladım." ifadelerini kullandı.

"Bayramlar zor geçiyor"

Kunduracı, arife günlerinin bir şekilde geçtiğini ancak bayram günlerinin çok zor geçtiğini dile getirdi.

Kardeşi ve oğlunun yokluğunu her an hissettiğini vurgulayan Kunduracı, şunları söyledi:

"Aile bireylerimizden Allah razı olsun, bizleri yalnız bırakmıyorlar. Arkadaşlarından birisi telefon açsın veya bizleri ziyaret etsin, sanki oğlum gelmiş veya aramış gibi oluyorum. Allah razı olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Evladımı şehit verdikten sonra Sina adını verdiğimiz bir kızım oldu, o bana terapi gibi geliyor. 'Ağabeyin nerede?' diye sorduğumuzda sağa sola bakıyor, 'Sinan ağabeyin nerede?' dediğimizde resimlerine falan bakıyor. Evladımın anılarıyla sürekli konuşuyorum, dertleşiyorum, öyle zamanı geçiriyorum. Ölene kadar da anılarını saklayacağım inşallah."

Baba Mehmet Kunduracı ise bayramların çok hüzünlü geçtiğini ifade etti.

Evladı ve kayınbiraderinin vatan, millet, bayrak ve ezanı korumak için şehit olduğunu aktaran Kunduracı, "Rabbimden geldik, geri ona döneceğiz. Ben oğlumun şehit olacağını 15 gün evvel rüyamda görmüştüm. Rabbim insanoğlunu bu gibi durumlara hazırlıyor. Allah'ım hiç kimseye böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.

Son dakika haberi | 19 yıl arayla kardeşini ve oğlunu şehit veren Pakize Kunduracı'nın hüzünlü bayramı
Son dakika haberi | 19 yıl arayla kardeşini ve oğlunu şehit veren Pakize Kunduracı'nın hüzünlü bayramı
Son dakika haberi | 19 yıl arayla kardeşini ve oğlunu şehit veren Pakize Kunduracı'nın hüzünlü bayramı
Son dakika haberi | 19 yıl arayla kardeşini ve oğlunu şehit veren Pakize Kunduracı'nın hüzünlü bayramı
Son dakika haberi | 19 yıl arayla kardeşini ve oğlunu şehit veren Pakize Kunduracı'nın hüzünlü bayramı

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Son dakika haberi: Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret Son dakika haberi: Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret ÖNCE KARDEŞİ, 19 YIL SONRA DA OĞLU ŞEHİT OLDU ÖNCE KARDEŞİ, 19 YIL SONRA DA OĞLU ŞEHİT OLDU Son dakika! Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret Son dakika! Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 19 yıl arayla kardeşini ve oğlunu şehit veren Pakize Kunduracı'nın hüzünlü bayramı - Son Dakika


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