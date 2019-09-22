Son Dakika Haberleri: "2. Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı" sona erdi
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"2. Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı" sona erdi

15 dakika önce

Erzurum'da, 100'e yakın firma ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen "2. Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı"nı 34 bin 350 kişi ziyaret etti.

Erzurum'da, 100'e yakın firma ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen "2. Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı"nı 34 bin 350 kişi ziyaret etti.

TÜYAP Anadolu Fuarlarından yapılan yazılı açıklamada, Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde, 18 Eylül'de açılan fuarın bugün sona erdiği belirtildi.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ tarafından düzenlenen fuarın, Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü, KOSGEB ve Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle hazırlandığı ifade edilen açıklamada, fuara 100'e yakın firma ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, fuarda, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, İran ve Azerbaycan'dan gelen alım heyetleri ile yerli ve yabancı toplam 34 bin 350 kişiye ev sahipliği yapıldığı kaydedilerek, gösterilen ilgiden dolayı ziyaretçilere teşekkür edildi.

Sivil Toplum Kuruluşu, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:26 Kaynak: AA
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