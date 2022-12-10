2 KİŞİYİ, 'NEDEN GELDİN' DİYE SORULUNCA ÇIKAN TARTIŞMADA ÖLDÜRMÜŞ - Son Dakika
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2 KİŞİYİ, 'NEDEN GELDİN' DİYE SORULUNCA ÇIKAN TARTIŞMADA ÖLDÜRMÜŞ

10.12.2022 14:43

BURSA'da Furkan Gazi'nin, hobi bahçesinde tabancayla Ertan Şahbaz ve Ercan Bayram'ı (32) öldürüp, Deniz K.?yi de yaraladığı olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

BURSA'da Furkan Gazi'nin, hobi bahçesinde tabancayla Ertan Şahbaz ve Ercan Bayram'ı (32) öldürüp, Deniz K.?yi de yaraladığı olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Gazi'nin, davetsiz yanına gittiği arkadaşı Ertan Şahbaz ve beraberindekilerin 'Neden geldin' diye sorduğu, bu nedenle çıkan tartışmada da olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan Gazi, hobi bahçesinde 2 arkadaşıyla birlikte Dünya Kupası maçını izleyen Ercan Bayram'ın yanına geldi. Bir süre oturan Furkan Gazi ile Ercan Bayram arasında tartışma çıktı. Aracından tabancasını alan Furkan Gazi, Ercan Bayram ve yanında oturan arkadaşları Ertan Şahbaz ve Deniz K.'ye birer el ateş etti. 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken, Furkan Gazi ise otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ercan Bayram ve Ertan Şahbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bacağından yaralanan Deniz K. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Gazi'nin otomobilinin plakasını tespit etti. İstanbul yönüne gitti belirlenen otomobil, İstanbul- Bursa- İzmir otoyolu Yalova yakınlarında durduruldu. Gözaltına alınan Furkan Gazi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

TARTIŞMA 'NEDEN GELDİN' SORUSUNDAN ÇIKMIŞ

Furkan Gazi, emniyetteki ilk ifadesinde hobi bahçesinde Dünya Kupası maçı izleyen arkadaşının yanına haber vermeden gittiğini, kendisine 'Neden geldin' diye sorulması üzerine tartışma çıktığını ve bunun ardından da tabancayla ateş ettiğini söyledi. Gazi'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

CENAZELER AİLELER TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Ertan Şahbaz ve Ercan Bayram'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alındı.

Tekstil ürünleri satan evli ve 3 çocuk babası Ertan Şahbaz ile Ercan Bayram'ın ikindide Çalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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